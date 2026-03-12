ビーラインに10thアニバーサリー世界限定モデル

株式会社プロト

株式会社プロト

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、10周年を迎えたコンパクトナビゲーションシステム ビーライン モト2 アニバーサリーエディションを、2026年3月27日から行われる「第53回 東京モーターサイクルショー」のプロトブースにて 100個限定発売を予定。

ビーライン

「Beeline/ビーライン」とは英国ロンドンのRelish Technologies LTDが手掛けるナビゲーションブランド。2015年の立ち上げから様々なナビやナビゲーションサービスを展開。10周年を迎え世界限定2500個のアニバーサリーエディションモデルをリリース。

発売当時、直径50mmのコンパクトなボディと矢印と次の分岐点までの距離のみのシンプルな表示という斬新さで確固たる地位を築いた。

MOTO 2 ANNIVERSARY EDITION

MOTO2をベースとしたデザインと機能としながらも、本体はグロスブラックのベゼルに、側面にはローレット加工を施し、通常モデルにはないスペシャリティ溢れる外観に仕上げ、所有欲を満たせる逸品に。

ご購入は2026年3月27日（金）～3月29日（日） 東京ビッグサイトで開催される「第53回 東京モーターサイクルショー」プロトブース(西4ホール 小間番号：4-05）物販コーナーにて先行でのご購入が可能です。（販売数は 3月27日（金）20個・28日（土）20個・29日（日）20個となります）

プロトモーターサイクルショー スペシャルサイトはこちら(https://www.plotonline.com/motorcycleshow2026/special.html)

ビーライン HPはこちらから(https://www.plotonline.com/motor/beeline/)

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。





【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/