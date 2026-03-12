NTT-ATとベトナムハノイ工科大学 電気・電子工学部、インターンシップ生の受入れ加速に向けMOUを締結

NTTアドバンステクノロジ株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社（以下：NTT-AT、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊東 匡）と、the School of Electrical and Electronics Engineering, Hanoi University of Science and Technology (ハノイ工科大学 電気・電子工学部、以下: SEEE、本部:ベトナムハノイ、学部長：Nguyen Huu Thanh)は、同大学からのインターンシップ生の受入れを加速していくため、2026年2月23日、Memorandum of Understanding (MOU)を締結しました。

1. 締結に至った背景

NTT-ATとSEEEは、学生がビジネスの現場で実践的な経験を積む機会の創出と、日本・ベトナム両国間におけるヒューマンネットワークのさらなる発展を目的として、連携関係を一層強化することとしました。

NTT-ATでは、事業の持続的な成長と中長期的な新規事業創出に向けて、多様なバックグラウンドを持つIT人材が能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざし、2019年からグローバル技術者の採用を本格的に推進しています。

今回のMOU締結は、こうした取組みをさらに発展させるものとして、将来を担う人材が日本の企業・ビジネス環境を体験できる機会を拡充するとともに、インターンシップ生の受入れを加速することを目的としています。

なお、NTT-ATがベトナムの大学とインターンシップ受入れに関するMOUを締結するのは、SEEEがはじめてとなります。

左： SEEE 学部長 Nguyen Huu Thanh 右： NTT-AT 代表取締役社長 伊東 匡

2. 今後の取組み

NTT-ATではSEEEの学生をインターンシップ生として受入れることにより、SEEEの学生がNTTグループのビジネスへの理解を深めるとともに、技術開発の加速や企業文化の多様化を図ります。

3. MOU締結期間

2026年2月23日から3年間