3月18日(水)は一日まるごと阿久比町特集！ 「FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～阿久比町～」

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz／豊橋FM81.3MHz）では、毎月1回、愛知県内の注目エリアを紹介する人気企画「MEETS MY AICHI」をお届けしております。

第53弾となる2026年3月18日(水)の放送では、知多半島のほぼ中央、自然と都市利便性が調和した町「阿久比町」を大特集！朝6時から夜7時半までの各生ワイド番組を通じ、歴史、自然、グルメ、観光、文化など、多彩な魅力を現地レポートとともにお伝えいたします。

◆阿久比町ってどんなまち？

愛知県知多郡阿久比町（あぐいちょう）は、知多半島のほぼ中央に位置する町です。名古屋鉄道河和線が南北に通り、阿久比駅から名古屋市中心部までは約30分。知多半島道路の阿久比インターチェンジも近く、中部国際空港へのアクセスも良好です。面積は23.80平方キロメートル、人口は約2万8千人、約1万1千世帯が暮らしています。丘陵地と田園風景が広がる自然豊かな環境のほか、良質な米の産地としても知られ、都市近接型の住宅都市として便利さと豊かな暮らしやすさを兼ね備え、四季折々の自然景観と穏やかな生活環境も魅力です。

◆現地リポーターはSHOKOが担当！

FM AICHIの人気パーソナリティSHOKO（「AFTERNOON COLORS」担当 ）が実際に阿久比町を訪問。生ワイド番組を通じて、リアルな阿久比町の「今」をお届けします。

【主な取材先＆放送スケジュール】

・MORNING BREEZE［8:20～10:50］

└ 阿久比スポーツ村

・DAYDREAM MAGIC［11:30～14:30］

└ おにぎり茶屋「ほたる」

・AFTERNOON COLORS［14:30～17:00］

└ 輝蔵（マンゴー知多農園）

・EVENING STREET［17:00～19:30］

└ 丸一酒造

◆リスナー参加型プレゼント企画も実施！

放送当日は、阿久比町の魅力を一緒に盛り上げる”リスナー参加型”プレゼントキャンペーンを実施いたします。

テーマ

「あなたが思う“阿久比町といえばコレ！”」

応募方法

１. FM AICHI公式WEBメッセージフォーム（https://fma.co.jp/f/request/）

２. X（旧Twitter）で「#エフエムアイチ」を付けて投稿

プレゼント内容

応募いただいた方の中から抽選で3名様に、Amazonギフト券3,000円分をプレゼント！

【 FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～阿久比町～ 概要 】

放送日時：2026年3月18日（水）6:00～19:30

放送局：FM AICHI（名古屋 80.7MHz／豊橋 81.3MHz）

番組URL：https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20260(https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20260318)318(https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20260318)