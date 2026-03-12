学園RPG『Villion:Code』　イリヤ・クブシノブ氏 描き下ろしイラストを公開！　増子津可燦氏が作曲するBGMの試聴や新たなゲーム情報も

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、Nintendo Switch(TM)2/Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStaion(R)4『Villion:Code』のイリヤ・クブシノブ氏 描き下ろしイラストや、増子津可燦氏が作曲するBGMの試聴などを公開いたしました。

◆イリヤ・クブシノブ氏 描き下ろしイラスト公開！

“岡田耕始”氏が企画プロデュースする学園RPG『Villion:Code』。

キャラクターデザインの“イリヤ・クブシノブ”氏の描き下ろしイラストが公開。仲間パーティ“ADHVAN REBS”のメンバーから、主人公と莉花の従兄妹コンビが描かれています。

◆作曲・増子津可燦氏のBGMを新たに2曲公開！

サウンドクリエーター“増子津可燦”氏が作曲する、重厚なバトルBGMを含む2曲が公開。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=4OxFaHGsjK0 ]

https://youtu.be/4OxFaHGsjK0

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=UEqj2ECgVcc ]

https://youtu.be/UEqj2ECgVcc

これまでに公開された動画とあわせて、6本のBGM試聴が『Villion:Code』公式サイトやコンパイルハート公式YouTubeチャンネルにて公開中。

こちらもあわせてご視聴ください。

▼『Villion:Code』公式サイト

https://www.compileheart.com/vc/sound/?page=bgm

▼コンパイルハート公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CompileHeartOFFICIAL

◆“ゲノム編集”でキャラクターを強化

ゲームシステムについても新情報を公開。

敵である“GEM”を倒すことで手に入るアンプルを集めて、“ゲノムキューブ”を合成し、主人公たちを“ゲノム編集”して新たな力を獲得できます。

単にゲノムキューブがもつ効果が得られるだけでなく、キャラクターとの相性や属性を重ねることで強化される効果も。

▼インジェクションボーナス

キューブがもつ特定の基本性能や追加性能を引き上げるボーナス。キャラクターの部位ごとに設定されている。

▼ドライブボーナス

注入された属性の数に応じてキャラクターを強化する。

「地・水・火・風・空・識」の６属性ごとに効果があり、同じ属性を一定数注入することで発動する。

◆“リサーチ”で事件の真相を追う

舞台となる学院では、生徒や教職員をサポートするため、世界中でつながった量子AI「アーラヤ」を利用している。ゲーム中でもリサーチ機能によって、主人公たちが事件を調査するのをサポートしてくれる。

▼リサーチ機能「調べる」

「調べる」を選択後、カーソルを操作して周辺の調べたいところを選ぶと、アーラヤがそれに関連する情報を教えてくれる。

▼リサーチ機能「話を聞く」

「話を聞く」では、主人公自身が対象に聞き込みを行う。

不明な点があれば、その場でアーラヤに尋ねて情報を補完してもらう事もできる。

◆「ハピネットゲームフェス！2026」で『Villion:Code』が遊べる！

『Villion:Code』が、2026年3月28日（土）～ 3月29日（日）にベルサール秋葉原にて開催される「ハピネットゲームフェス！2026」にて、試遊ができるブースを出展予定。

本編の一部が体験できるほか、試遊特典として「オリジナルステッカー」(全6種)をプレゼントするキャンペーンも開催。詳細は告知ページをチェック！

▼『Villion:Code』「ハピネットゲームフェス！2026」出展情報

https://www.compileheart.com/news/?num=20260227

【イベント名】ハピネットゲームフェス！2026

【開催期間】

2026年3月28日（土）～ 2026年3月29日（日）

開場：11:00～閉場：18:00

【会場】

ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル

【主催】

株式会社ハピネット

【製品情報】

タイトル：Villion:Code

（読み ヴィリオン：コード）

プラットフォーム：Nintendo Switch2、Nintendo Switch、

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4

※PlayStation(R)4版はダウンロード版、デジタルデラックス版のみ

ジャンル：RPG

プレイ人数：1人

CERO：「D」17才以上対象

発売予定日：2026年6月25日（木）

価格：通常版 8,580円（税込）

特装版 17,380円（税込）

ダウンロード版 8,580円（税込）

デジタルデラックス版 10,780円（税込）

SW2:通常版 9,680円（税込）

特装版 18,480円（税込）

ダウンロード版 9,680円（税込）

デジタルデラックス版 11,880円（税込）

権利表記：(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART (C)GAIA

公式サイト：https://www.compileheart.com/vc/