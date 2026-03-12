『SILENT HILL 2』のリメイク作品累計プレーヤー数500万人を突破

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、2024年10月8日(火)に発売した『SILENT HILL 2』(PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)、Epic Games、Microsoft Store、GOG.com)の累計プレーヤー数が500万人※を突破したことをお知らせします。

※2026年1月31日時点 当社調べ

※パッケージ版・ダウンロード版の販売本数およびサブスクリプションサービスにおけるプレー人数を含みます。

発売以降、本作は国内外で継続的に話題を集め、プレーヤーの皆様の投票による「PlayStation(R).Blog ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2024」では、「ストーリー賞」のプラチナトロフィーを含む6部門を受賞しました。また、「The Game Awards 2024」では5部門でノミネートされるなど、国際的にも高い評価を獲得しています。さらに、2025年には「CEDEC AWARDS 2025」サウンド部門で最優秀賞を受賞した他、「BAFTA Games Awards 2025」へのノミネートなど、国内外のアワードに選出されています。

2024年に発売した『SILENT HILL 2』は、2001年にPlayStation(R)2向けに発売したサイコロジカルホラーのリメイク作です。主人公ジェイムスは亡き妻メアリーとの思い出の地である荒廃した町「サイレントヒル」を探索し、クリーチャーや様々な登場人物達との遭遇を通して自身の過去の記憶に対峙していきます。

本作では、原作をベースに現代の技術によりグラフィックとサウンドを進化させたことで没入感のあるプレーを体験いただけます。さらに、探索エリアの拡張やキャラクターの肩越しの視点の導入、戦闘システムの刷新、新たなカットシーンの追加などにより、原作をプレーしたことがある方にも、本作で初めてプレーする方にもお楽しみいただける作品として生まれ変わりました。

KONAMI「SPRING SALE」開催中！「SILENT HILL」シリーズ最新作『SILENT HILL f』デラックス版が初の50％オフに

3月11日(水)から、「SILENT HILL」シリーズ2作品をお得に購入できるKONAMI「SPRING SALE」を開催中です。

PlayStation(TM) Storeでは、シリーズ最新作『SILENT HILL f』 デラックスエディションが初の50%オフで購入できるほか、『SILENT HILL 2』デラックスエディションが50％オフ、『SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デュアルパック』のスタンダード版とデラックス版が40%オフでお買い求めいただけます。

また、『SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デュアルパック』は、Xboxでもセール対象となっています。

この機会に、ぜひ「SILENT HILL」シリーズの世界をお楽しみください。

※セール期間や対象製品はストアごとに異なります。詳細は各ストアページにてご確認ください。

■「SILENT HILL」シリーズとは

暗闇、静寂、異形のクリーチャー、愛と悲しみの物語・・・

1999年にPlayStation(R)で第1作目を発売したサイコロジカル（心理）ホラーシリーズ。

主要人物が自身の悩みや葛藤、トラウマと向き合い、自らの答えを探し求めていく体験に焦点を当てている。

ジリジリと襲いかかる恐怖とその独自の世界観で多方面から高い評価を受け、日本のみならず、海外にも多くのファンを持つ。

『SILENT HILL 2』公式サイト

https://www.konami.com/games/silenthill/2r/jp/ja/

『SILENT HILL f』公式サイト

https://www.konami.com/games/silenthill/f/(https://www.konami.com/games/silenthill/f/)

「SILENT HILL」シリーズポータルサイト

https://www.konami.com/games/silenthill/jp/ja/(https://www.konami.com/games/silenthill/jp/ja/)

「SILENT HILL」シリーズ公式X

https://x.com/silenthill_jp(https://x.com/silenthill_jp)

タイトル：SILENT HILL 2

メーカー：KONAMI

ジャンル：サイコロジカルホラー

発売日：2024年10月8日

メーカー希望小売価格：

スタンダードエディション 8,580円（税込）

※パッケージ版はPlayStation(R)5のみ

デラックスエディション 9,790円（税込）

※ダウンロード版のみ

対応機種：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)、Epic Games、Microsoft Store（Windows)、GOG.com

CEROレーティング：C（15歳以上）

著作権表記：(C)Konami Digital Entertainment

読者様お問合せ先：お客様相談室 TEL：0570-086-573

※平日：10:00～18:00 （休み：土日祝日）

タイトル：SILENT HILL f

メーカー：KONAMI

ジャンル：サイコロジカルホラー

発売日：2025年9月25日

メーカー希望小売価格：

スタンダードエディション 8,580円（税込）

※パッケージ版はPlayStation(R)5のみ

デラックスエディション 9,790円（税込）

※ダウンロード版のみ

対応機種：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)、Epic Games、Microsoft Store（Windows)、GOG.com

CEROレーティング：Z（18歳以上）

権利表記：(C)Konami Digital Entertainment

読者様お問い合わせ先：お客様相談室 TEL：0570-086-573

※平日：10:00～18:00 （休み：土日祝日）