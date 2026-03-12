『博多一幸舎』創業22周年！3月12日（木）より4日間限定で”豪華景品が当たる”創業記念プレゼントキャンペーンを開催！

株式会社ウインズジャパンホールディングス

世界12カ国90店舗以上を展開するラーメンブランド『博多一幸舎』や『幸ちゃんラーメン』を運営する株式会社ウインズジャパンホールディングス（所在地：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：吉村幸助、以下 当社）が運営する『博多一幸舎』は、2026年3月12日（木）に創業22周年を迎えます。これもひとえに、22年間にわたりご愛顧・ご支援いただいたすべてのお客様、関係者の皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

この感謝の気持ちを込めて、創業記念日の2026年3月12日（木）から3月15日（日）までの4日間、各店舗先着300名様に「博多一幸舎22周年オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。さらに、アンケートにご回答いただいたお客様の中から抽選で、「博多一幸舎創業時の初代丼」や「博多一幸舎ロゴ入りスプーン」が当たるプレゼントキャンペーンも開催いたします。

22周年を迎えた博多一幸舎の一杯を、ぜひこの機会にお楽しみください。

■博多一幸舎22周年プレゼントキャンペーン概要

【開催期間】

2026年3月12日（木）～15日（日）の4日間

【企画1】22周年オリジナルステッカープレゼント

対象：ラーメン類をご注文のお客様

内容：各店舗先着300名様に「博多一幸舎22周年オリジナルステッカー」をプレゼント

【企画2】アンケート回答でオリジナルグッズが当たる

店舗掲示のアンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で以下の賞品をプレゼント

（※博多一幸舎 長崎スタジアムシティ店のみ対象外）

5名様：博多一幸舎創業時の初代丼

22名様：博多一幸舎ロゴ入りスプーン

博多一幸舎創業時の初代丼博多一幸舎オリジナルスプーン

【対象店舗】

博多一幸舎 総本店

博多一幸舎 博多デイトス店

博多一幸舎 博多駅筑紫口店

博多一幸舎 福岡空港国内ターミナル店

博多一幸舎 長崎スタジアムシティ店

博多一幸舎 京都拉麺小路店

博多屋台ラーメン一幸舎 博多一番街店

ドライブイン一幸舎 空港店

※ステッカーは予定枚数がなくなり次第終了となります。

※ステッカーの配布はお一人様1枚までとなります。

※アンケートは店舗掲示POPのQRコードからご回答ください。

※当選者の方には後日メールにてご連絡いたします。

■代表取締役社長 吉村 幸助よりメッセージ代表取締役社長 吉村 幸助

このたび『博多一幸舎』は、2026年3月12日をもちまして創業22周年を迎えることができました。これもひとえに、日頃よりご愛顧いただいているお客様、そして長年にわたり支えてくださったすべての関係者の皆様のおかげであり、心より感謝申し上げます。

「どこにもない、どこにも属さない、本物の豚骨ラーメンをつくりたい」という想いから誕生した“元祖泡系豚骨ラーメン”は、「博多から世界へ」というスローガンのもと、世界10カ国60店舗以上を展開するブランドへと成長することができました。

22周年を迎えるにあたり、日頃の感謝の気持ちをお客様にお返ししたいという想いから、創業記念キャンペーンを開催いたします。

ぜひこの機会に『博多一幸舎』の一杯を味わいながら、私たちとともに22年の歩みを感じていただけましたら幸いです。

これからもラーメンを通して博多の食文化を世界へ発信し続け、「博多ラーメンといえば博多一幸舎」と言っていただけるブランドを目指して挑戦を続けてまいります。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

■元祖泡系「博多一幸舎」とは

博多一幸舎は2004年に福岡県福岡市中央区大名で開業し、創業者の吉村幸助が『どこにもない、どこにも属さない、本物の豚骨ラーメンを追及したい』という想いから試行錯誤の末に誕生しました。そのこだわりは唯一無二の「醤油ダレ」と「豚骨スープ」、スープとの相性を突き詰め生み出された「製麺屋慶史の特注麺」です。ラーメンの味の決め手となるカエシ（醤油ダレ）は数種の地醤油、魚介の要素をブレンドした門外不出の醤油ダレです。そして豚骨スープは、豚の頭骨、背骨、丸骨を砕けるまでとことん炊き込み、「若いスープ」と「熟したスープ」を継ぎ足しながら作る「熟成追い炊き製法」で作りだされます。この技で旨みを凝縮させていくと、独特なクリーミーさと、きめ細やかな「泡」が生まれます。スープの表面に浮かぶ「泡」は旨みの証で、博多一幸舎のラーメンの最大の特徴です。そして麺は、泡立つクリーミーな豚骨スープに合うよう、博多一幸舎の為だけに特別配合したこだわりの小⻨粉を使用。小⻨本来の香りを残しモッチリとした食感が出るように仕上げた「細平打ち麺」です。ラーメンにトッピングする大判チャーシューは脂と肉のバランスがよい豚肩ロース、色味を加えるネギ、食感のアクセントが楽しいきくらげが盛りつけられた、見た目も美しい「博多豚骨ラーメン」です。創業の翌年には京都府に出店し、この出店を機に国内のみならず海外展開が加速し、現在ではアメリカ、中国、オーストラリア等で高い評価を得て、世界10カ国60店舗以上で楽しんでいただけるグローバルブランドとして成長しています。

博多一幸舎 豚骨ラーメン■博多一幸舎 公式オンラインショップのご紹介

公式オンラインショップ内では「博多一幸舎」の各種商品をご購入できます。

ご自宅でも、「博多一幸舎の味」をお楽しみください。

博多一幸舎 公式オンラインストア：https://ikkousha.net/

■会社概要

会社名：株式会社ウインズジャパンホールディングス

代表取締役社長：吉村 幸助

所在地：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-30 いわきビル101

創業：2004年

設立：2007年

事業内容：博多一幸舎の運営、幸ちゃんラーメンのプロデュース事業

博多一幸舎 公式HP https://www.ikkousha.com/

博多一幸舎 公式オンラインストア https://ikkousha.net/

博多一幸舎 公式facebook https://www.facebook.com/hakataikkousha.japan

博多一幸舎 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/hakata_ikkousha

博多一幸舎 公式Instagram https://www.instagram.com/ikkousha_hakata/

株式会社ウインズジャパンホールディングスのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/33016

■創業記念プレゼントキャンペーンアンケート回答用POP

創業記念プレゼントキャンペーンアンケート回答用POP