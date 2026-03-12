Sumi-Cyclo Drive India Private Limitedが新工場を稼働
住友重機械工業株式会社
【竣工式の様子（26年1月）】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/100192/table/123_1_65a424ef136f4eb6cb43990a751bbc86.jpg?v=202603121151 ]
住友重機械工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：渡部敏朗）のグループ会社であるSumi-Cyclo Drive India Private Limitedは、2026年3月、インド国内のドライブテクノロジー事業の強化を目的に新工場を稼働しました。新工場では、幅広い産業分野で使用される減速機・ギヤモータ製品および動力伝達ソリューションの組立・設定・試験・サービスを行います。
インド全域の顧客に対するエンジニアリング支援やアフターサービスを拡充することで、より迅速で柔軟な対応を実現し、現地での事業基盤のさらなる強化を図ってまいります。今後も、グローバルなお客様のニーズに応える体制づくりを進めるとともに、地域社会への貢献と持続的な成長に取り組んでまいります。
【竣工式の様子（26年1月）】
新工場の概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/100192/table/123_1_65a424ef136f4eb6cb43990a751bbc86.jpg?v=202603121151 ]
以上