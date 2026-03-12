累計販売数50万個突破の「あぶり師」、研究部員が市販アイスの勝手に炙りランキングを発表！さっとキャラメリゼすればお馴染みの市販アイスが高級デザートに大変身！

株式会社ライテック

株式会社ライテック（本社：東京都台東区、代表取締役：廣田拓郎）は、キッチントーチ型使いきりバーナーライター「あぶり師」を活用した「市販アイス 炙りランキング」の調査結果をご報告いたします。

「あぶり師」とは？

手軽に本格的な炙り体験を楽しめる、安全性と使いやすさを両立させたキッチントーチ型の使いきりバーナーライターです。発売から3年で累計販売数50万個（2025年9月時点）を誇ります。

準備ゼロ！

ガス充填済みで、着火ボタンを押すだけですぐ使えます

持ち運び楽々！

コンパクトサイズで、アウトドアでも室内でも気軽に使えます

安心設計！

安全ロック、炎調整レバー搭載で、初心者でも安心して使えます

全国展開の市販アイスを炙って徹底検証！

利用者様からの「手軽に炙りを楽しみたい」という熱い要望にお応えし、今回は社内プロジェクトチーム「あぶり師研究部」で全国のコンビニ・スーパーで購入できるアイスを炙り、最も“化けた“逸品を決定いたしました。

アイスに砂糖をかけて「あぶり師」でサッと炙ると、外はパリパリ、中はとろとろ。市販で馴染みのあるアイスが、高級レストランのデザートに大変身します。

【調査結果】総合ランキングTOP3

1位：明治 エッセル スーパーカップ バニラ

全体を丁寧に炙り、少しだけ冷凍庫で冷やし直すことで、表面が完璧なキャラメル層に。濃厚なバニラが引き立ち、100円台のアイスとは思えない「至高のブリュレ」へと進化します。

2位：雪見だいふく

お餅の表面を炙ることで「外はパリッ、中はモチッ、その奥からとろ～り」という三層の食感が完成。まるでお店で出す「焼き餅アイス」のような贅沢感に、研究部員も唸りました。

3位：爽 贅沢濃味抹茶

抹茶ソースの濃厚な風味に、焦がし砂糖の苦味が重なることで、より奥行きのある「大人の和スイーツ」へ。シャリシャリ食感とパリパリ食感のコントラストが絶妙です。

今回の検証を通じて、「炙る」一手間が、普段何気なく食べている商品たちを思いがけない美味しさやご褒美に変身させることがわかりました。

ライテックは今後も、手軽に炙り体験が楽しめる「あぶり師」を通じて、日常的な食材の新たな楽しみ方を提案してまいります。ぜひ皆様も、お気に入りのアイスで「炙り」体験をお試しください。

今回の結果は、YouTubeでもご覧いただけます。

あぶり師 製品概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0d00QmjFmOI ]

カラー：ピンク、ブルー、オレンジ

素材：ABS樹脂

本体サイズ：‎約7 x 10 x 2.7 cm; 約68g

販売サイト：https://rabbitrun.jp/view/item/000000000268

※Amazon、楽天市場、お近くのスーパーマーケット、ホームセンター等でもご購入いただけます。

店舗の在庫状況については直接小売店様にお問い合わせください。

株式会社ライテック会社概要

ライテックは、創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造販売してきた老舗のライターメーカーです。時代の先を行く創造と挑戦で、お客様の生活と環境に寄り添ったものづくりで社会を照らし続ける灯りであるべく、商品の開発に取り組んで参ります。

会社名：株式会社ライテック

住所：東京都台東区浅草橋２丁目１３－９

代表者：廣田拓郎

創業：昭和12年（1937年）

設立：昭和29年（1954年）

URL：https://www.lightec-inc.jp/