株式会社新井組、FOODEX JAPAN 2026に出展

株式会社新井組株式会社恵葉＆菜健康野菜、トヨタ紡織株式会社と3社共同出展

株式会社新井組（本社：兵庫県西宮市）は、2026年に開催されるアジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN 2026」に出展いたします。本展示では、株式会社恵葉＆菜健康野菜、トヨタ紡織株式会社との3社共同で、植物工場技術と新しい農業生産の可能性を提案します。

新井組は、植物工場による葉物野菜の生産・販売事業を展開しています。 当社が生産する野菜は、「高抗酸化値 × 低硝酸」を特長としており、特にリーフレタスでは露地野菜と比較して抗酸化値（ORAC値）が約2倍、硝酸態窒素が約70％低減するなど、品質面でも特徴のある野菜づくりに取り組んでいます。

植物工場では、リーフレタス、サニーレタス、小松菜、ケール、水菜、春菊などの葉物野菜のほか、ルッコラ、クレソン、バジルなどのハーブ類、ベビーリーフの栽培を行っています。また、植物工場産の小松菜を使用した「グリーンスムージー」の製造・販売も行い、展示会にて紹介しております。

共同出展する株式会社恵葉＆菜健康野菜は、抗酸化成分を高め、硝酸態窒素を抑制した野菜を生産できる植物工場栽培プラントの開発・設計・製造・販売を行っています。大学との共同研究などを通じて、高品質な植物工場野菜の量産化技術を確立しています。

また、トヨタ紡織株式会社は、植物の生育における自然リズムに着目した「起潮力同調栽培」の研究を進めており、恵葉＆菜健康野菜および新井組と共同で研究開発を進めています。本展示では、こうした産業連携による新たな植物工場農業の可能性についても紹介します。 FOODEX JAPAN 2026のブースでは、植物工場で生産した野菜やグリーンスムージーの展示・紹介を通じて、安全で持続可能な次世代型農業の取り組みを国内外の来場者へ発信してまいります。

【出展概要】https://www.jma-tradeshow.com/foodex/webguide_jp/company.php?no=336

【開催概要】

名 称：FOODEX JAPAN 2026

会 期：2026年3月10日（火）～3月13日（金）

会 場：東京ビッグサイト（当社出展ブース：南1ホール ブース番号S1-C03）

公式HP： https://foodex.jma.or.jp/about/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社新井組 事業開発部 https://www.araigumi.co.jp/contact/ TEL：0798-26-3111