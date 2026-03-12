【アモーヴァ・アセット】Tracersシリーズ累計5,000億円を突破

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名： 日興アセットマネジメント株式会社、以下「アモーヴァ・アセット」）が展開するネット専用投資信託シリーズ「Tracers（トレイサーズ）(https://www.amova-am.com/sp/lite_tracers)」は、投資家の皆さまに幅広くご活用いただく中で、シリーズ全体の累計純資産総額は5,000億円を突破しました（3月11日時点）。

※資料作成時点以前に運用を開始したTracersシリーズ（ETFを除く）の純資産総額の合計。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

Tracersシリーズは、「こんなの欲しかった」というアイデアをファンドの設計に取り入れ、事前に定めたルールに沿って運用（トレース）する、アモーヴァ・アセットのネット専用の低コスト・パッシブファンドシリーズです。

本シリーズは2022年8月に誕生し、その後、商品ラインアップを段階的に拡充してきました。本年3月6日には、株式と金を組み合わせたレバレッジファンド「ゴールドプラス(https://www.amova-am.com/sp/lite_goldplus)」シリーズの第3弾となる、「Tracers MSCI オール・カントリー・ゴールドプラス(https://www.amova-am.com/fund/detail/945162)」の運用が開始され、Tracersシリーズのファンド数は12本となりました。

シリーズ立ち上げ以降、「ゴールドプラス」シリーズのほか、投資対象や指数の選択においても既存の枠組みにとらわれない発想を取り入れることで、資産運用に新たな視点を加える選択肢を提供してきました。インフレや新NISAを背景に資産運用への関心が高まる中、Tracersは投資家の皆さまの「こんなの欲しかった」という声に応えるべく、シンプルでわかりやすい商品設計を通じて、様々な投資のアイデアをカタチにしてまいります。

＜Tracersシリーズのラインナップ＞

株式＋金のルールベースファンド「ゴールドプラス」シリーズ

「株式と金に効率的に投資したい・・・」 をカタチにした投資信託

- Tracers S&P500ゴールドプラス(https://www.amova-am.com/fund/detail/645066)- Tracers NASDAQ100ゴールドプラス(https://www.amova-am.com/fund/detail/645133)- Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス(https://www.amova-am.com/fund/detail/945162)米国株式のインデックスファンド

「王道のS&P500以外にも投資したい・・・」 をカタチにした投資信託

- Tracers S&P500トップ10インデックス（米国株式）(https://www.amova-am.com/fund/detail/645115)- Tracers S&P1000インデックス（米国中小型株式）(https://www.amova-am.com/fund/detail/645127)- Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）(https://www.amova-am.com/fund/detail/645073)- Tracers DJ USディビデンド100（米国高配当株式）年４回分配型(https://www.amova-am.com/fund/detail/645143)主な投資対象が日本の資産のファンド

「投資するなら日本の資産もカバーしたい・・・」をカタチにした投資信託

- Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）(https://www.amova-am.com/fund/detail/945109)- Tracers 日本国債ウルトラロング（30年平均）年４回分配型(https://www.amova-am.com/fund/detail/645154)王道＆個性的なファンド

「世界の株式や、株式・REIT・債券にまとめて投資したい・・・」をカタチにした投資信託

- Tracers グローバル２倍株（地球コンプリート）(https://www.amova-am.com/fund/detail/645052)- Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）(https://www.amova-am.com/fund/detail/945084)- Tracers グローバル３分法（おとなのバランス）(https://www.amova-am.com/fund/detail/945079)

Tracersシリーズの詳細については、以下からご確認ください

https://www.amova-am.com/sp/lite_tracers

アモーヴァ・アセットマネジメントについて

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社は日本が本社のグローバルな資産運用会社です。1959年に日本で設立し、現在では世界各国の個人投資家・機関投資家のお客様に多様な投資戦略を提供しています。世界200名超*の投資プロフェッショナルによる運用資産総額は約42.9兆円**。先進的な投資ソリューションでより良い明日を共創することを目指しています。アモーヴァ・アセットマネジメントは三井住友トラストグループの一員です。2025年9月に日興アセットマネジメントから社名を変更しました。詳しくは www.amova-am.com(https://www.amova-am.com/) をご覧ください。

* アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の連結運用資産残高（投資助言を含む）。

※記載の情報は、特に注釈がない限り2025年12月末現在のデータ。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

