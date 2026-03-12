一橋大学発認定ベンチャー 株式会社AIサプリ　「特定技能2号試験」対策支援サービスを本格展開

株式会社AIサプリ

株式会社AIサプリ(東京都世田谷区、代表取締役社長：畑山ひなた)は、2025年12月に一橋大学発ベンチャーとして認定されたことを契機に、「特定技能2号試験」対策支援サービスの本格展開を開始いたしました。

現状の課題と解決策

称号授与式の様子。左から中野学長、AIサプリ代表畑山、西野副学長。

受入を拡大している特定技能人材において、日本で継続的に就労していくために必要な「2号試験」は、高度な日本語力と分野ごとの専門知識を要する一方で、試験対策環境がまだ十分に整っていません。試験に合格できなければ、本人は働き続ける意思があっても帰国を余儀なくされ、受入企業には採用・再育成コストが発生し、業界全体でも技能の蓄積が進まないという課題があります。

AIサプリが提供する「特定技能サプリ」は、外国人材を雇用する企業向けの特定技能2号試験対策支援ツールおよび個別指導サービスです。学習者の苦手分野や学習進捗の可視化、管理者による一括把握、弱点に応じた練習問題の自動出題などを通じて、働きながらでも学習を継続しやすい環境を提供します。

代表コメント

弊社は、「日本で働く選択肢をもっと魅力的にしたい」というビジョンをもとに、外国人材の就労・定着を支えるサービスの開発に取り組んでいます。このビジョンを実現すると、日本で働きたいと思う外国人材の間で競争が生まれ、競争を勝ち抜いた優秀な人材が人手不足の業界に従事できます。

そのため、結果として労働力不足の緩和だけでなく、受入現場の負担軽減にも貢献していきます。

展望として、まずは大学の研究成果と最新のAI技術を掛け合わせて現場の教育を改善していき、

最終的には「日本で働くことそのもの」をアップデートしていきます。

株式会社AIサプリ 代表 畑山ひなた

会社概要

社名：株式会社AIサプリ

設立：2025年6月

代表者：代表取締役 畑山ひなた

事業内容：外国人材の教育支援業

ウェブサイト：https://aisapuri.jp/

メールアドレス：contact@aisapuri.jp