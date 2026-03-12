『サービス・オブ・ザ・イヤー2026』発売のお知らせ

株式会社エイジス

エイジスリサーチ・アンド・コンサルティング株式会社は、全国の店舗(小売業と飲食業)のサービスレベルを一斉調査し、優秀な店舗を表彰する年に1度のアワード「サービス・オブ・ザ・イヤー」の最新結果がわかる冊子『サービス・オブ・ザ・イヤー2026』(定価2,000円＋税10％)を3月16日に発売します。

サービス・オブ・ザイヤー2026

■サービス・オブ・ザ・イヤーとは

2014年からスタートしたサービス・オブ・ザ・イヤーは、日本全国の小売業と飲食業のサービスレベルを調査して優秀な店舗を表彰します。精度の高いミステリーショッピング(覆面調査)を行い、調査結果をまとめ、その年の頂点を極める「総合グランプリ」が決定します。店舗の真の実力を正当に評価することができる唯一無二のアワードです。サービス・オブ・ザ・イヤー2026では、多くの調査経験を有する調査員が実際に日本全国の小売3,965店舗、飲食701店舗に買い物に訪れました。



お客様体験を通して、最高のカスタマーサティスファクションを実現している店舗はどこか、また、様々な変化がみられる中、最適のサービスを提供できている店舗の取組みの秘密は何なのかを徹底的に調査。現場の実際のリアルな取組みと、全体的な傾向が見て取れる。サービス業に関わる皆さまに必読の1冊となっております。お近くの書店またはAmazonにてお買い求めください。

【主催会社概要】

商号 ： エイジスリサーチ・アンド・コンサルティング株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 仁志

所在地 ： 〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町3-7727-1

設立 ： 2007年4月

事業内容： ミステリーショッピング、各種調査、教育研修、コンサルティング

資本金 ： 50,000千円

URL ： https://www.ajis-research.jp/(https://www.ajis-research.jp/)