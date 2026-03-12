ATEEZ、&TEAM、Hearts2Heartsが「ASEA 2026」に登場…5月ベルーナドームに集結

株式会社コンテンツモンスター

アジアを代表するトップクラスのアーティストが一堂に会する音楽フェスティバル「第3回 ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026（以下、ASEA 2026）」が、5月16日と17日の2日間にわたり日本の埼玉県に位置するベルーナドームで開催される。そして、ATEEZ、&TEAM、Hearts2Heartsの出演が決定したと、3月12日に組織委員会が発表した。

ATEEZ（HONGJOONG、SEONGHWA、YUNHO、YEOSANG、SAN、MINGI、WOOYOUNG、JONGHO）は、昨年リリースしたミニ12集「GOLDEN HOUR : Part.3」およびミニ12集「GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition'」でグローバルチャートを席巻した。特に今年2月に発売した13枚目のミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.4」で通算6作目のミリオンセラーを達成し、K-POPを代表するグループとしての存在感を示した。さらに昨年7月に韓国を皮切りに北米12都市、日本3都市で開催されたワールドツアー「IN YOUR FANTASY」をアジアおよびオーストラリアツアーへと拡大し、世界中のファンと交流しながら「公演強者」としての実力を発揮している。

2022年にデビューしたHYBE初の日本グループ&TEAM（EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）は、昨年10月に韓国デビューアルバム「Back to Life」をリリースし成功的な活動を展開した。発売初日にミリオンセラーを達成し、サークルチャート基準で累計出荷量133万1733枚を記録してトップクラスグループの仲間入りを果たした。韓国音楽番組での1位獲得に加え、米ビルボードチャート初ランクイン、日本オリコンランキング1位など、グローバル主要チャートでも意味ある成果を残した。グローバル人気の拡大を証明した彼らはアジアツアーを控えており、4月には日本ミニ3集「We on fire」をリリースしてカムバックする予定だ。

SM Entertainmentが少女時代以来初めて披露した多人数の新人ガールズグループHearts2Hearts（JIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ON）は、2年連続でASEAに出演する。昨年新人賞を受賞したHearts2Heartsは、デビュー曲「The Chase」でSpotify1億ストリーミングを達成し、「最高の新人」にふさわしい活躍を見せた。最近デビュー1周年を迎えたHearts2Heartsは新曲「RUDE!」で韓国の音源チャート最上位圏を席巻しキャリアハイを更新、音楽番組1位を獲得したのに続き、グローバルチャートでも目を見張る成果を上げている。また、今年2月に開催した初のファンミーティングは見切れ席まで全席完売となり、チケットパワーを証明した。

2024年にスタートした「ASEA」は、毎年アジアを超えて世界的に影響力を発揮するアーティストを厳選して表彰し、ハイレベルなパフォーマンスを披露するグローバル授賞式として定着している。今年もこの1年間に意味のある成果を収めたトップクラスのアーティストが多数参加する予定だ。

「ASEA 2026」は、今年創刊21周年を迎えた韓国の代表的な芸能・スポーツ専門メディア「NEWSEN」と、創刊14周年のスター＆スタイル専門マガジン「@style」、THE STAR E&Mとコンテンツモンスターが主催し、ASEA組織委員会が主幹する。

「ASEA 2026」は今後、公式ホームページを通じてアーティストラインナップ、授賞部門および審査基準などを順次発表する予定だ。

写真提供＝KQ Entertainment、YX LABELS、SM Entertainment