ゴルフ場で“怒られない”1日を！

～「遊び×挑戦」のASOBIBAと共同開催。広大な芝生を子どもたちの自由な遊び場へ開放～

大和開発観光株式会社

大和開発観光株式会社（本社：大阪府河内長野市、代表取締役社長：井山裕章）が運営する「天野山カントリークラブ」は、2026年3月28日（土）、地域の子どもたちを対象とした体験型イベント「天野山キッズイベント～Challenge the impossible～」を開催いたします。

本イベントは、大阪府内で延べ500名以上の運動指導実績を持つ「キッズスポーツスクールASOBIBA」とタッグを組み、ゴルフ場という広大なフィールドを舞台に、子どもたちが「普段はできないこと」を思いきり楽しめる特別な1日を提供します。

■ 開催の背景：ゴルフ場を、子どもたちが「主役」になれる居場所へ

ゴルフ場は一般的に「大人の社交場」というイメージが強く、子どもたちが走り回ったり、大きな声を出したりすることは、普段は「怒られてしまう」行為です 。しかし、公園や遊び場が減少している現代において、安全に、そして自由に体を動かせる場所は貴重な存在となっています 。

当社では、ゴルフ場という既存のレジャー施設の枠を超え、子どもたちが「普段はできないこと（怒られること）を、今日だけはおもっきり楽しむ」というコンセプトのもと、本取り組みを開始しました 。自然の中での原体験を通じて、地域の子どもたちの健やかな成長を支援し、施設を身近な「居場所」として認識してもらうことを目的としています 。

■ 実施内容：「Play × Challenge」遊びながら学ぶプログラム

当日は、「Play（遊び）×Challenge（挑戦）」をコンセプトに掲げる「キッズスポーツスクールASOBIBA」の指導のもと、エンタメ性の高いアクティビティを実施します。

1. 侍になって鬼を斬れ！「ちゃんばら合戦」

芝生のフィールドで、スポンジ製の刀を使って戦う「ちゃんばら体験」を実施 。風船などの“的”を付けた大人（スタッフ）を子どもたちが追いかけるなど、非日常の演出で思いきり体を動かします 。

2. ホールインワンを目指せ！「スナッグゴルフ」

子どもでも扱いやすいクラブとボールを使用し、初心者でも手軽にゴルフに親しめるプログラムです 。広大なコースで「打つ」快感を体験します。

3. 食育ワークショップ「パンケーキタワー作り」

昼食時には、子どもたちが苦手としがちな野菜を練り込んだ「パンケーキタワー」作りに挑戦 。何個積み上げられるかという遊びの要素を取り入れ、「苦手なものにも挑戦する心」を育みます 。

■ 開催概要

名称： 天野山キッズイベント～Challenge the impossible～

日時： 2026年3月28日（土） 10:00～14:30

場所： 天野山パブリックゴルフ場（大阪府河内長野市天野町906-2）

対象： 5歳からの地域の子ども・親子

定員： 30家族程度

参加費：無料

共同開催： キッズスポーツスクールASOBIBA

備考： 運動できる格好、ドリンク持参

【当日のタイムスケジュール】

11:00～12:00： 午前の部（チャンバラ×スナッグゴルフ）

12:15～13:15： 昼休みの部（パンケーキタワー作り）

13:30～14:30： 午後の部（チャンバラ×スナッグゴルフ）

■ 共同開催：キッズスポーツスクールASOBIBAについて

「Play（遊び）×Challenge（挑戦）」をコンセプトに、遊びを通じてスポーツの楽しさを伝える運動スクール。これまで大阪府内で延べ500名の子どもたちに運動指導を実施。今回のイベントでも、プロの視点から子どもたちの「やりたい！」を引き出す指導を行います。



＜サイトリンク＞

https://asobiba.s-quare.or.jp/

※当日は、当社スタッフへのインタビューや撮影にも対応可能です。

取材をご希望のメディアの皆様は、下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

■ 本件に関するお問い合わせ先

天野山カントリークラブ 担当：副支配人 池 祐一郎（いけ ゆういちろう）

TEL：072-284-1919

Mail：acc-info@amanosan.jp

公式HP：https://www.amanosan.jp/