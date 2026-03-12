全国の自治体広報誌への広告掲載サービス「TownReach（タウンリーチ）」を開始｜年間3,000社以上が掲載

株式会社ウィット

株式会社ウィット（本社：大阪府高槻市）は、全国の自治体広報誌等への広告掲載を支援するサービス

「TownReach（タウンリーチ）」を開始しました。

■TownReach（タウンリーチ）サービスページ

https://wi-t.co.jp/lp/townreach/

自治体広報誌は、市区町村が地域住民に向けて行政情報や生活情報を届けるために発行している媒体ですが、広告掲載の取りまとめや掲載内容が複雑なために取り扱いが難しいという問題がありました。作業手順を整理し効率化することで、今回、全国の媒体の掲載を可能にしています。

株式会社ウィットは、自治体広報誌広告を取り扱う広告代理店として、全国の自治体と連携して広報媒体を取り扱っています。

これまで自治体広報誌広告の取り扱いにおいて、年間3,000社以上の広告掲載をサポートしてきました。住宅・リフォーム、士業、教育、医療・介護、地域サービスなど、地域住民との信頼関係が重要となる業種を中心に、幅広い企業・事業者の広告掲載を支援しています。

この実績を基に全国各地の広報媒体への企業の広告掲載を支援する体制を整え、札幌市、横浜市、名古屋市、京都市などの主要都市を含む、全国各地の自治体広報誌等への広告掲載の相談・申込の受付を開始しています。

また、自治体に対して、広告の企画や基準設定、販売を実施するなど、自治体の広告事業の運営支援も行っています。

■地域住民へ直接届く広告媒体「自治体広報誌」



自治体広報誌は、地域の全世帯に配布される行政媒体であり、地域住民への高い到達率と信頼性を兼ね備えた広告媒体として知られています。

インターネット広告やSNS広告が普及する一方で、地域密着型ビジネスにおいては地域住民へ確実に情報を届けられる媒体として、自治体広報誌などの広告活用が注目されています。

■自治体広報誌広告の主なメリット

〇圧倒的な信頼性と「公認感」

自治体が発行する媒体であるため、掲載企業やサービスには「行政が認めた安心できる企業」というポジティブな印象が生まれます。

広告内容は自治体による審査を通過したもののみが掲載されるため、社会的信用の高い広告として評価されています。

〇地域住民への高い到達率

広報誌は原則として地域の全世帯へ配布されます。

SNSやインターネット広告では届きにくい層にも情報が届き、高齢者から子育て世帯まで幅広い地域住民へアプローチすることが可能です

〇保存性と閲読率の高さ

広報誌にはゴミ出しカレンダーや地域イベント、助成金情報など生活に関わる情報が掲載されているため、一定期間家庭内で保管されることが多い媒体です。

そのため広告も複数回目に触れる機会が生まれ、必要なタイミングで思い出してもらいやすい特徴があります。

〇社会貢献・地域支援のアピール

広報誌の広告収入は自治体運営の財源に充てられるケースが多く、企業が広告掲載を行うことは地域行政を支える取り組みにもつながります。

企業にとっても「地域に根ざした企業」としての認知向上につながります。

〇コストパフォーマンスの高さ

自治体広報誌広告は、民間のポスティングや新聞折込広告と比較して比較的低コストで地域全世帯へ情報発信ができる媒体です。

配布コストを自治体が負担しているため、広告主は広告枠の費用のみで広範囲の住民へ情報を届けることが可能です。

株式会社ウィットについて

株式会社ウィットは、自治体広報誌広告を中心とした地域密着型広告を取り扱う広告代理店です。

全国の自治体広報媒体を取り扱い、地域企業の認知拡大や集客支援を行っています。

また、自治体に対して、広告の企画や基準設定、販売を実施するなど、自治体の広告事業の運営支援も行っています。

自治体広報誌広告等の掲載相談について

札幌市、横浜市、名古屋市、京都市などの主要都市を含む全国各自治体の広報誌広告について、掲載相談・媒体資料請求を受け付けています。

このほか全国の多数の自治体広報誌広告などを取り扱っており、掲載可能媒体や広告料金、掲載までの流れなどについて案内しています。

広報誌広告などを検討される自治体様はこちら

https://wi-t.co.jp/jichitai/jichi_lp.html

【会社概要】

- 会社名：株式会社ウィット- 所在地：〒569-0071 大阪府高槻市城北町一丁目14-17-501- 代表者：代表取締役 川端康寛- 事業内容：地方自治体の広報誌やホームページなど、行政が持つ媒体に広告枠を作成広告・販売促進活動に関する総合ソリューション、広告媒体の開発・販売、デザイン・印刷物・マンガ・ウェブサイト・デジタルコンテンツ等の制作- 会社URL：http(https://wi-t.co.jp/)s://wi-t.co.jp/(https://wi-t.co.jp/)

株式会社ウィットは、「一緒に、仕事をおもしろくしよう！」を掲げ、働き方の新しいかたちの創出と 女性活躍・両立支援の推進、各企業の活躍を通じて、仕事にかかわる人の人生がより充実したものになることを目指している会社です。 https://wi-t.co.jp/philosophy/

【本件に関するお問い合わせ先】

■報道関係者からのお問い合わせ

株式会社ウィット

広報担当：宝本 美苑（たからもと みその）

Email：pr@wi-t.co.jp

TEL：072-668-3275

■サービス・広告掲載に関するお問い合わせ

株式会社ウィット

営業担当：宮崎 真歩（みやざき まほ）

Email：sales@wi-t.co.jp

TEL：072-668-3275