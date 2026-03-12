韓国で支持される美容皮膚科「ベンスクリニック」、日本でも本格展開 ～韓国式“肌管理”を渋谷で体験。人気施術とクリニックのこだわりを紹介～

VANDS MARKETING

2026年2月28日(土)、韓国発の美容皮膚科「ベンスクリニック」が、新たに渋谷に新規開院いたしました。韓国国内で約50店舗を展開している同院は、日本では新宿院・横浜院に次ぐ国内3号店として、渋谷エリアでの本格展開をスタートします。

韓国では、美容医療を「特別な施術」ではなく、日常的な肌メンテナンス（肌管理）として取り入れる文化があります。ベンスクリニックでは、この韓国式の考え方をもとに、患者様の肌状態や悩みに合わせた施術を組み合わせることで、無理なく続けられる美容医療を提案しています。「初めて美容医療を受ける方」から「定期的な肌メンテナンスを行いたい方」まで、幅広いニーズに対応しています。

渋谷院で受けられる人気施術

ベンスクリニック渋谷では、韓国美容で人気の施術を中心に、幅広いメニューを提供しています。

【主な施術例】

・ポテンツァ

・リジュランヒーラー

・インモード

・ボトックス

・ヒアルロン酸

・ウルセラ

・サーマジFLX

これらの施術を組み合わせることで、シワ・たるみ・ニキビ跡・毛穴など、さまざまな肌悩みに対応します。

一人ひとりに合わせたオーダーメイド施術

ベンスクリニックでは、患者様ごとに異なる肌状態や悩みに合わせ、カウンセリングをもとに最適な施術プランを提案しています。「その時の肌状態」に合わせた施術を行うことで、より自然で満足度の高い美容医療を目指しています。

今後の展開

ベンスクリニックは、韓国での豊富な実績を背景に、日本でも美容医療をより身近な存在にすることを目指しています。今後も、韓国の最新美容トレンドを取り入れながら、多くの方に安心して通える美容クリニックを展開していく予定です。

ベンスクリニック渋谷 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154880/table/4_1_2b909f4e48a4af93134555951a6c9d6f.jpg?v=202603121051 ]