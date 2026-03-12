1000万世帯のママ・パパが抱える『目には見えない子育て中の不安』を解決したい！500万円 10日間 All or Nothing クラウドファンディング達成！【総合1位・カテゴリ1位を獲得】

株式会社OhMyFamily

「世界中の全てのこどもが自分を愛せる社会の実現」をビジョンに掲げる株式会社OhMyFamily（所在地：京都市、代表取締役：加治木基洋 / 共同代表：作野充）は、子育てのモヤモヤを解決するオンライン伴走支援サービス「チルディッシュ」の提供先家庭の拡大を目的としたクラウドファンディングを2026年2月19日よりCAMPFIREにて開始し、2月27日に達成したことをお知らせします。

プロジェクト掲載URLはこちら :https://camp-fire.jp/projects/918475/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show

■会社概要

共同代表の加治木基洋と作野充の男子大学生2人が立ち上げた「世界中の全てのこどもが自分を愛せる社会の実現」を目的に、「子育て中のパパママが抱える孤独孤立」を解消することに取り組む会社です。

▼会社HPはこちら

https://ohmyfamily.jp/

■サービス概要

チルディッシュは、月額550円で家族のあらゆるモヤモヤに専門家（バディ）がオンラインで伴走支援するサービスです。

そのような、「しんどさを抱えているが頼り先のない全てのご家庭」のセーフティーネットの役割を担い、孤独孤立を早期解消していくことで、そこから発展する様々な深刻な問題（うつ、虐待、自殺、親族間殺人等）を予防解決していくことを目的としています。

▼サービスの詳細はこちらから

https://childish.cloud/

■プロジェクトについて

日本で子育てをするママ・パパの約70%は気軽に頼れる先がなく、『国や自治体、民間の既存支援が届きにくい』存在として、虐待や鬱、殺人などの深刻な問題に発展していくことがあります。

そのような結末を予防するために、専門家『バディ』の伴走サービス『チルディッシュ』を全国のご家庭に提供するための挑戦を行いました。

目標額は500万円、プロジェクト期間は10日間、All or Nothing形式（期間内に目標額に達しない場合、全額返金の形式）で実施し、支援総額5,640,500円、支援者数429名の結果となりました。

またプロジェクト期間中、総合人気ランキング＆カテゴリ別ランキングの２つのランキングにおいて「1位」を獲得する結果となりました。

詳細はこちら：https://camp-fire.jp/projects/918475/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show

■本プロジェクト達成までの裏側と、今後の展望について

オーファミラジオ番外編にて、本プロジェクトの裏側と今後の展望について、OhMyFamily代表の加治木と作野が話しました。詳細は以下からご視聴ください。

Spotify視聴はこちら

https://open.spotify.com/episode/6Ly5ExrReVejNMhv0gkZUl?si=is6QDDayQRWcF3d7wOACjA

🟣Apple Podcast視聴はこちら

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA-%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%AE%B6%E6%97%8F-%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80/id1844655445?i=1000753880694

YouTube視聴はこちら

https://youtu.be/-r9DfjhyKwQ?si=XMFVIBYVtBGU6Gae

【会社概要】

株式会社OhMyFamilyは「世界中の全てのこどもが自分を愛せる社会の実現」をビジョンに掲げ、子育てのモヤモヤを解決するオンライン伴走支援サービス等を提供するスタートアップです。

■会社名：株式会社OhMyFamily

■役員：代表取締役 加治木基洋 / 共同代表 作野充

■設立：2025年6月3日

■所在地：〒605-0976 京都府京都市東山区泉涌寺東林町8-201

■ビジョン：世界中の全てのこどもが自分を愛せる社会の実現

■事業内容：子育てのモヤモヤを解決するオンライン伴走支援サービス「チルディッシュ」

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社OhMyFamily 広報担当：木下

Mail：info@ohmyfamily.jp



