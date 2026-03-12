開発費1/6、期間1/12。300万円のWebアプリ開発を50万円・最短1週間で実現する「サクッとアプリ」提供開始

株式会社インフィネット

株式会社インフィネット（本社：神奈川県横浜市都筑区、代表：田畑智一、以下「当社」）は、2026年3月9日より、Webアプリ開発プラットフォーム「サクッとアプリ」の提供を開始いたしました。

従来300万円・約3ヶ月を要していたWebアプリの受託開発を、初期費用50万円～・最短1週間で実現します。技術知識は一切不要。手書きのメモやExcelの業務フローをお送りいただくだけで、打ち合わせ1回で動くシステムが完成します。

サービスサイト：https://sqt.infinet.co.jp/

圧倒的な優位性

背景：中小企業のアプリ開発を阻む「4つの壁」

経済産業省の「DXレポート2.2」（2022年）では、日本企業の約9割がDX未着手または途上と報告されています。また、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の「IT人材白書」によれば、IT人材の不足は年々深刻化しており、中小企業ほどその影響を受けています。

中小企業やスタートアップがWebアプリ開発に踏み出せない理由は、大きく4つあります。

コストの壁 ─ 一般的な受託開発では、小規模なWebアプリでも初期費用300万円前後が相場（※1）

期間の壁 ── 要件定義からリリースまで3～6ヶ月。ビジネスチャンスを逃しかねない

人材の壁 ── 発注側にも技術知識が求められ、社内にIT人材がいなければ進められない

ノーコードの壁 ── 多くの時間と労力をかけたにも関わらず、結局出来ないじゃんと後戻り

「サクッとアプリ」は、この4つの壁をすべて取り除くために生まれたサービスです。

サービスの特徴

想定される活用シーン

- 初期費用1/6、開発期間1/12に凝縮独自の開発基盤により、ベースプラン（認証・データ管理・レスポンシブ対応・セキュリティ・API）を標準搭載。これにカスタムオプションを組み合わせることで、従来300万円・3ヶ月かかっていた開発を、50万円～・最短1週間で納品します。- 技術知識ゼロでOK ── 打ち合わせ1回で完成必要なのは「こうしたい」というイメージだけ。手書きのメモ、現在お使いのExcel、業務フローの写真など、どんな形式でもヒアリング可能です。設計・開発・運用のすべてをお任せ。プロのエンジニアが「泥臭い要望」も100%形にします。- ユーザー数無制限 ── 追加課金なし全プランでアカウント数は無制限。「社員が増えたら追加料金」という心配は不要です。- API標準装備 ── ベンダーロックインなしすべてのプランでAPIを標準解放。将来的に自社でフロントエンドを構築したり、他システムと連携させたりすることも自由です。Dockerベースの構成により、環境移転も容易です。- 月額に軽微な修正を含む「マイナーアップデート込み」月額費用内で、ボタンの文言変更や軽微な項目追加などの微調整に対応。現場の「もう少しこうしたい」に即座に応えます。

社内業務のアプリ化 ── 紙やExcelで管理している入出庫管理、修理受付管理などをスマホ対応のWebアプリに

チケット販売・入場管理 ── イベントの日程管理からチケット発行・販売までを一括管理

飲食店向けデジタルチップサービス ── QRコードでスマホからチップを送れる投げ銭サービス

多言語ガイドマッチング ── アドベンチャーツーリズム向けのガイド検索・予約システム

新規事業のMVP開発 ── 実用最小限製品を短期間で市場に投入し、素早く検証

詳細を見る :https://sqt.infinet.co.jp/index.php#showcase

料金プラン（税抜）

代表コメント

株式会社インフィネット 代表取締役 田畑智一

"We believe in: rough consensus and running code." ── "多くの人が『こんなことができたらいいな』と思う事があったなら、それを実現したやつが偉い。"



これはインターネットそのものを築き上げた超国家的組織 IETF のモットーであり、私が30年以上ネットの開発を続けてきた原動力です。中小企業の経営者やスタートアップの起業家が、『こういうアプリがあったら業務が変わるのに』と考えながらも、数百万円の見積もりと半年の開発期間を前に諦めてしまう ── そんな場面を数多く見てきました。



ただ、来週から現場が楽になる"動くコード"を届けたい。アイデアがあるなら、来週にはもう動いている。そんな世界を、50万円から実現します。それがサクッとアプリの原点です。

今後の展望

今後は、業種特化型のテンプレートパッケージの拡充や、AI機能の標準搭載を進め、より多くの業種・業態の課題解決に貢献してまいります。

