【新年度の在庫DX】FLAPS「在庫最適化シリーズ」全3種公開。4月からの本格導入に向け、限定3社の「需給マイスター」新年度応援キャンペーン ライセンス20%オフの受付を開始！

株式会社FLAPS(https://www.e-flaps.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312_jm20off)（本社：大阪市北区、代表取締役：明石 和美）は、企業の「在庫」を「財産」へと変える『在庫最適化シリーズ(https://www.e-flaps.com/solution/products/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312_jm20off)』を提供し、欠品による機会損失や過剰在庫の解消を通じて利益最大化を支援しております。

新年度に向けたシステム検討が活発化するなか、この度、シームレスな生販在（PSI）連携を実現する『需給マイスター(https://www.e-flaps.com/solution/products/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312_jm20off)』を対象に「新年度応援キャンペーン」を実施いたします。

★需給マイスター 新年度応援キャンペーン★

【6月末まで・先着3社限定・ライセンス料を20％オフの特別価格！】

部門間の情報齟齬を解決し、業務効率化を目指す企業様は、この機会をお見逃しなく。

先着順につき、お早めのお声がけをお待ちしております！

１．なぜ今、在庫計画の「脱・属人化」が必要なのか

～新年度を迎える今こそ、業務の「標準化」を。～

3月から4月にかけての年度末・新年度は、異動や退職に伴う業務の引き継ぎが集中し、在庫管理の「属人化」が最も大きなリスクとなる時期です。「ベテラン担当者の勘」に頼った仕入業務は、引き継ぎの不備による欠品や、不慣れな担当者による過剰発注を招き、次年度の利益を圧迫する要因となります。

株式会社FLAPS(https://www.e-flaps.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312_jm20off)は、こうした「新年度の不安」を解消するため、誰もが根拠を持って発注できる3つのソリューションを完成させました。次年度の予算執行や体制変更に間に合わせるための、ラストスパートを支援します。

２．全社最適を実現する「需給マイスター」とは

「需給マイスター(https://www.e-flaps.com/solution/products/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312_jm20off)」は、販売部門や他システムで算出された販売計画に基づき、生産・仕入側の状況をリアルタイムに反映した需給調整を行います。計画業務のDXを推進することで、業務効率化と省人化を強力にサポートします。

３．【限定3社】6月末まで【新年度応援キャンペーン】

需給マイスターで複雑な需要と供給を調整。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/173709/table/7_1_5ef35466852857cc8030467456cad48b.jpg?v=202603121051 ]

全ラインナップ公開を記念し、次年度のDX推進をご検討中の企業様へ、ライセンス料が特別割引となるキャンペーンを実施いたします。この機会にぜひご活用ください。

４．「在庫最適化シリーズ」ラインナップ一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/173709/table/7_2_e07be78ef59f4fa683e093b3ebc3094b.jpg?v=202603121051 ]お申し込みはページ下の入力フォームから :https://www.e-flaps.com/solution/products/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312_jm20off

お客様の実現したい課題や、目指すべきゴールに合わせてお選びいただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/173709/table/7_3_56f9f588a9d590b70fcddf7b2875142f.jpg?v=202603121051 ]在庫最適化シリーズ 製品ラインナップ :https://www.e-flaps.com/solution/products/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312_jm20off株式会社FLAPS

会社名：株式会社FLAPS

代表者：明石 和美

所在地：〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目2番5号 堂北ダイビル7階

設立：2005年12月26日

事業内容：Webシステム開発、業務系システム開発、ITコンサルティング

URL：https://www.e-flaps.com/

TEL：06-6347-8820（平日9:00～18:00）