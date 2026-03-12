【健康経営】食品商社のトーカン、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定。従業員の心身の健康を経営の重要課題と位置づけ、持続可能な地域社会の発展に貢献

株式会社トーカン

株式会社トーカン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長執行役員：永津 嘉人、以下トーカン）は、2026年3月９日に、日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたことをお知らせいたします。

「健康経営優良法人認定制度」とは、特に優良な健康経営を実践している法人を「見える化」し、社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

■ 認定の背景と当社の想い

当社は「食生活の創造カンパニー」として社会に健康と豊かさをお届けすること、また「スーパーリージョナルホールセラー」として地域に根差しながらも、エリアの枠を超えた柔軟で広域な事業展開を通じて地域社会を支えることを使命としています。

この使命を果たすためには、基盤となる従業員一人ひとりが心身ともに健康で、最大限の能力を発揮できることが不可欠であると考えています。当社は、従業員の健康を経営の最重要課題の一つと位置づけ、健康保持・増進のための環境整備と支援体制の強化に取り組んでまいりました。

■ 今後の展望

今回の認定を受け、今後も「生き生きと働き続けられる職場づくり」に一層努めてまいります。健康経営の実践を通じて従業員の幸せを追求するとともに、食品卸売業としての責任を果たし、地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。

(株)トーカンについて

東海地方を中心に、加工食品、要冷食品、業務用食品の販売および農産加工品、惣菜の製造を手掛ける食品卸売業。企業ビジョンとして「食生活の創造カンパニー」「スーパー・リージョナル・ホールセラー」を掲げております。

