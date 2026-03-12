LobbyAI、「QWS STARTUP AWARD 2026」にて三浦法律事務所賞・エスビー食品賞の企業賞をダブル受賞

LobbyAI株式会社

LobbyAI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋京太郎）は、SHIBUYA QWSが主催するスタートアップ向けピッチアワード「QWS STARTUP AWARD 2026」において、三浦法律事務所賞およびエスビー食品賞の企業賞を受賞し、2冠を達成したことをお知らせいたします。

本アワードは、社会に新しい価値を生み出すスタートアップを対象としたピッチイベントです。

LobbyAIが掲げる

「行政情報のアクセスに、非対称性がない世界へ」

というビジョンと、AIを活用して政策・行政情報を構造化し、企業や自治体が活用できる形で提供する取り組みが評価されました。

LobbyAI株式会社とは

LobbyAIは、行政情報を「検索できる」だけでなく「ビジネス機会に変える」政策データベースを開発するテクノロジー企業です。

全国の自治体および中央省庁の公開情報を対象に、

- 議会発言- 予算資料- 施策文書- 各種計画書- 法規・審議会資料

などの行政データをAIで解析・構造化しています。

これにより、

- どの自治体が- どの政策テーマに関心を持ち- いつ提案すべきか

といった政策動向を可視化します。

LobbyAIは、行政リサーチや政策トラッキングにとどまらず、企業の自治体営業や政策渉外における提案機会の発見までを支援する政策データベースとして、公共市場における意思決定を支援しています。

QWS STARTUP AWARD 2026 企業賞２冠達成

QWS STARTUP AWARDについて

- 三浦法律事務所賞- エスビー食品賞

「QWS STARTUP AWARD」は、渋谷スクランブルスクエア内の共創施設 SHIBUYA QWS が主催するスタートアップ向けピッチアワードです。

SHIBUYA QWSは、多様な人々が交差・交流することで社会価値につながるアイデアや新規事業の創出を目指す会員制共創施設として、2019年11月の開業以来、420以上のスタートアップ・プロジェクトを支援してきました。

2022年から開催されている本アワードでは、ビジネスの成長性だけでなく、社会に新しいイノベーションを生み出す挑戦に焦点を当てています。

主催者だけでなく審査員やパートナー企業も一体となってスタートアップを応援する点が特徴であり、参加企業が次の成長ステップへ進むための機会と支援を提供しています。

「政策アクセスの壁を越える挑戦」高橋京太郎（LobbyAI代表コメント）

日本では、国や自治体が発注する日本の公共調達市場は年間20兆円以上の規模があるとされます。

しかし、その多くの情報は、議会議事録、予算資料、審議会資料、政策計画書など、膨大な行政文書として分散して公開されており、必要な情報に辿り着くには専門的な調査や長時間のリサーチが必要です。

その結果、行政内部や一部の専門事業者と、民間企業との間に大きな情報格差が生まれているのが現状です。本来、政策や行政情報は社会のルールや産業の未来を決める極めて重要な情報であり、誰もがアクセスし、活用できるものであるべきだと考えています。

LobbyAIは、こうした分散した行政情報をAIで解析・構造化することで、政策動向を可視化し、企業や自治体が公共市場へより効率的にアクセスできる環境の構築を目指しています。

今回の受賞を励みに、行政情報へのアクセスをより開かれたものにし、政策データを社会の共通インフラとして活用できる世界の実現に取り組んでまいります。

会社名： LobbyAI株式会社

代表者： 代表取締役 高橋 京太郎

所在地： 東京都港区

設立： 2025年1月

事業内容： 行政・政策領域向けAIソリューションの開発・提供、政策情報分析サービスの提供

URL： https://lobbyai.co.jp/

本リリースに関するお問い合わせ

LobbyAI株式会社 広報担当 高野

メール：j.takano@lobbyai.co.jp