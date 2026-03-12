AI時代でWeb系副業・フリーランスの報酬が激減！8割が直面する発注停止の未来

株式会社AIスキル

累計セミナー予約者数10万人以上の「最新AI活用セミナー」を提供するAIスキルアカデミー(https://lp.ai-skill.jp/4366?argument=Ilcf9DnB&dmai=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=public&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=prtimes)（運営：株式会社AIスキル）は、副業・在宅ワークを行う168名を対象に「生成AI導入後のWebの業務や報酬の変化」についてアンケート調査を実施しました。

AIの普及により、誰でも簡単に成果物が作れるようになった今、Web業務を行う副業・フリーランス界隈では「報酬が下がる人」と「上がる人」の二極化が進んでいます。

本調査の結果、多くの人がAIでも代替可能な「作業者」のポジションに留まっている一方で、報酬を高めている人は、クライアントのニーズ変化に合わせて「AIの品質管理者」や「企画・編集者」へと役割を進化させている実態が明らかになりました。

■調査回答者の属性

■調査サマリー- 報酬が上がらない最大の原因は、8割以上が「作業者」のままであること- クライアントが求めるのは、「書く」だけでなく「編集や修正」ができる人材- AI時代の報酬アップのコツは「専門知識」と「一次情報」- 今後必要とされるスキルは、執筆力ではなく「コンテンツを作る企画力」

本調査では、副業またはフリーランスでWebライティングや編集業務などのWeb業務に従事する168名から回答を得ました。

回答者の65.5%が「副業（会社員・パート等）」として活動しており、年齢層は30代（45.8%）・40代（23.8%）が中心です。

限られた時間の中で効率的に収益を上げたいと考えるビジネスパーソンが、AIという新しい波にどう向き合っているかを調査しました。

■調査結果：報酬が上がらない原因とこれからの働き方

「指示通り」はAIが最も得意な作業。8割以上が「作業者」という現実

自身の現在の働き方について質問したところ、「クライアントから渡された構成案やマニュアルに沿って、成果物を完成させる（作業者）」と回答した人が82.7%に達しました。

一方で、「目的を聞き、企画や構成から提案する（企画者）」はわずか17.3%に留まりました。

AIは「指示された通りに素早く作る」ことを最も得意とします。そのため、「作業者」のポジションに留まっている限りAIと比較されやすくなり、結果的に報酬の激減や発注停止を招く実態が浮き彫りになりました。

1.AI導入後も「時間の使い方が変わらない」実態。クライアントとの深刻なギャップ

「生成AI導入後、作業時間の配分はどう変わりましたか？」という質問に対し、最も多かった回答は「特に変わらない（33.3%）」でした。

AIという強力な時短ツールが登場したにもかかわらず、多くの人が従来通りの作業を続けており、「AIを使いこなせていないことにすら気づいていない」実態が浮き彫りになっています。

一方で、クライアントが求めているのは「AIを活用して浮いた時間を、ファクトチェックや情報の精査など、より質の高い業務に充ててくれる人材」です。

働き方のアップデートが止まっている層と、より高い付加価値を求める発注側との間に、大きなギャップが生まれています。

2.【発注者が求めることは？】現場のリアルな声は『AIっぽさを消せ』

「発注者から求められる品質の変化」についての回答では、「AI特有の不自然さを消す『編集・修正』を厳しく求められるようになった（32.7%）」が最多となりました。

自由回答でも、「AIを匂わせたら負け（30代・男性）」という、現場のシビアな現実を指摘する声が寄せられています。

多くの企業が直面している課題は、「AIで作ったものは、不自然さが残る」という点です。

そのため、まずは「AIが出した80点の成果物を、人間の目利きで100点に仕上げる編集力（品質管理）」を身につけることが求められます。

AI時代に継続案件を得る人は、AIの出力をそのまま納品するのではなく、「不自然さを取り除く最後のひと手間」が確実にできていると言えるでしょう。

3.働き手の認識と制作現場のリアル。「文字単価」中心からの変化

本調査では、報酬が伸び悩む層と発注側の間に、大きな「認識のズレ」があることも判明しました。

「人間にしか書けない価値ある記事とは？」という質問に対し、働き手の70.2%が「筆者の実体験やエピソード」と回答しました。

しかし、個人の体験談や感想はSNSや口コミ等でも容易に集まりやすくなっているため、単に「自分の体験を書く」だけでは、高単価には直結しづらいのが実情です。

発注側が「高単価を払ってでも手放したくない」と考えるのは、以下の2つです。

・専門知識とファクトチェック： 医療・法律・金融など、AIが書いた記事の真偽を厳密にチェックできる専門性（本調査の必要スキルでも「特化した専門知識」が上位にランクイン）。

・代替不可能な一次情報： 企業の経営者インタビューや現地取材など、AIが足を運べない領域。

現在、単に文字を埋めるだけの「文字単価ベース」の案件は減少しつつあります。

稼げない人ほど「文字数」や「自分の体験」に重きを置き、稼ぐ人は「専門性」を武器にしているというギャップが存在しています。

4.収入を上げるためのステップアップ。「AIに書かせる」のではなく「AIと設計する」

ここからさらに報酬を上げていくためには何が必要なのでしょうか？ その「次の一手」も、今回の調査結果から見えてきました。

案件獲得に「今後重要になるスキル」を尋ねたところ、以下のような結果となりました。

【今後重要になるスキル TOP5】

1位：ディレクション・企画力（46.4%）

2位：編集・校閲力（37.5%）

3位：特化した専門知識（29.2%）

4位：インタビュー・取材力（23.8%）

5位：営業・交渉力（22.6%）

AIを操作する技術そのものよりも、「構成案や戦略を練る力（ディレクション・企画力）」が1位となり大きく上回る結果となりました。

稼いでいる人は、AIを使って「ただ記事を書く」のではなく、以下のフェーズに時間を割いています。

- リサーチ・情報整理： ターゲットの悩みや検索意図をAIに分析させる- 企画構成案の作成： AIに複数の案を出させ、最適な「企画」を人間が決定する

「品質管理（編集）」で信頼を勝ち取り、「構成・提案（企画）」でさらに単価を上げる。 これが、AI時代のWeb業務におけるステップアップの基本となるでしょう。

■まとめ：作業者から「AIディレクター」「AI編集者」へのシフト

本調査から、AI時代にWeb業務で成果を出すには、AIというツールを使いこなして、コンテンツを設計・管理する「AIディレクター」「AI編集者」へと役割を変える必要があることが分かりました。

今後、市場価値を高めるために必要なのは、「AIを操作する技術」以上に、以下の2つのスキルです。

・品質を守る「編集力」： AIの出力に含まれる間違いやズレを見抜き、修正して納品品質を担保する力

・価値を生む「企画力」：「誰に何を届けるか」という企画を立て、AIに的確な指示を出す力

株式会社AIスキルでは、こうした市場の変化に対応し、単なるツールの使い方ではなく、「プロとして納品レベルまで引き上げるための編集・設計ノウハウ」を提供しています。

「AIに代替される側」ではなく、「AIを使いこなす側」へ。

新たなスキル習得が、これからのキャリアを広げる鍵となります。

