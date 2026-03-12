親族でも従業員でもM&Aでもない、もう一つの事業承継

株式会社メガトレード

株式会社メガトレード（京都市下京区）は、30年にわたり開発してきた外観検査を中心とする設備向けソフトウェアをオープンソースソフトウエアとして公開するプロジェクト OpenAA(R)（オープン エー エー）を発表しました。

本取り組みは、その技術を社会に開き、コミュニティによって継続的に発展させながら次世代へ継承していく新しい事業承継の形を提案するものです。

思想のあるソフトウエアは事業承継できる

【背景】

日本では現在、多くの企業が事業承継の課題に直面しています。一般的には、親族への承継、従業員への承継、あるいはM&Aによる第三者承継などの方法が取られています。

ソフトウェアの分野では、技術が特定の開発者や企業に依存しやすく、ブラックボックス化が進むと長期的な継承が難しくなるという課題があります。

製造業の装置メーカーでも同様の課題があります。汎用システムよりも長期的なサポートを求められるケースが多いにもかかわらず、設備を制御するソフトウェアが特定の企業や開発者に依存する構造が生まれやすく、将来的な保守や拡張に不安を抱えることがあります。

こうした課題を背景に、ソフトウェアを企業の内部に閉じるのではなく、社会に開き、コミュニティによって技術と事業を継続的に発展させていく仕組みが求められています。

【取り組み内容】

コミュニティによって事業を継承し、継続的に発展させていくことは可能なのでしょうか。オープンソース化したソフトウェアから売上や利益を得ることはできるのでしょうか。

OpenAAは、その問いに対する一つの試みです。

OpenAAソフトウェアは1,000を超えるコンポーネントで構成されており、それらを組み合わせることで製造現場の一品一様の要求に対応できます。

本プロジェクトでは、このソフトウェアをオープンソースとしてGitHubに公開します。コミュニティサイトを設け、ソフトウェアを誰でもダウンロードして利用できる環境を整えます。

コミュニティには、学生、製造業の品質管理や生産技術の担当者、研究者、開発者、技術者など、関心を持つ人々が世界中から参加できる場として形成していきます。

会員はフリー、シルバー、ゴールド、プラチナのクラスに分かれており、それぞれに特典と対応するサービスを用意します。講習や実習などの活動を通じて、OpenAAの設計思想やノウハウを共有していきます。

コミュニティの運営は株式会社メガトレードが担い、創業者であり開発者である代表取締役の笹井昌年がプロジェクトに関わっていきます。

OpenAA-Project ・ GitHub

OpenAAのAAはApplication(アプリケーション) Architecture(アーキテクチャー）の頭文字であり、当社の造語です。OpenAAはシステム構成要素のアプリケーションの下、フレームワークの上に位置する新しい階層です。アプリ開発の「骨格」となる構造や仕組みを提供。機能を組替えたり、拡張しながら、PoCから実運用までスムーズに移行できる特徴があります。

【会社概要】

会社名：株式会社メガトレード

〒600-8841 京都市下京区朱雀正会町1-1 KYOCA302号

設立：1996年11月

事業内容：外観検査のソリューションを提案・開発・提供・販売・メンテナンス

URL：https://mega-trade.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社メガトレード マネージャー 笹井きりこ

Email：info@mega-trade.co.jp