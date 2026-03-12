NTTレゾナントテクノロジーとKatalon、モバイルアプリテストのグローバル展開に向けた戦略的提携を強化

NTTレゾナントテクノロジー株式会社

NTTレゾナントテクノロジー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長：三澤 淳志、以下、「NTTレゾナントテクノロジー」）は、AIを搭載した包括的なテスト自動化プラットフォームを提供するKatalon, Inc.（本社：米国ジョージア州、CEO：Vu Lam、以下、「Katalon」）との間で、グローバル市場における戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本提携により、Katalonの自動テストプラットフォームと、NTTレゾナントテクノロジーが提供するクラウド型実機検証サービス「Remote TestKit」の技術連携を深化させ、モバイルアプリ開発の品質向上と効率化を強力に推進してまいります。

背景：加速するモバイル開発と「実機検証」の課題

昨今のモバイルアプリケーション開発において、リリースサイクルの短縮と多種多様な端末・OSへの対応の両立は、開発現場における大きな課題となっています。特にベトナムや東南アジアといった成長著しい市場や、日本のような品質に厳しい市場では、開発後と並行して行われるテスト工程の自動化と、柔軟に利用できる実機環境の確保が急務となっています。

こうした背景のもと、両社は2025年9月にテクニカルおよびマーケティングの両領域におけるパートナーシップ契約を締結いたしました。今回の提携は、Katalonの高度な自動化技術とRemote TestKitの豊富な実機リソースを融合させることで、複雑なテスト環境の準備を簡略化し、世界中のユーザーが最短距離で高品質なテストを実施できる世界観の提供を目指すものです。

本連携により、ユーザーはKatalonのプラットフォーム上から、Remote TestKitが提供する日本やアジア固有の端末を含む約1,200台の実機端末を呼び出し、自動テストを実行することが可能になります。これにより以下の価値を提供します。

- シームレスなテスト環境の構築：物理端末の調達・管理コストを削減し、クラウド上で即座にモバイル端末（スマホ・タブレット）の実機検証を開始できます。- グローバル市場への対応力向上：日本やベトナムを中心としたアジアなど、各地域でシェアの高い端末を用いた検証を、Katalonの直感的なUIから実行可能です。



■Katalon, Inc. Vice President of Partnerships Derek Downs 氏

「NTTレゾナントテクノロジーとの信頼関係は、Katalonにとって非常に重要です。日本とベトナムという戦略的に重要な市場を起点に、この強力なリレーションシップを他のグローバルマーケットへも広げていけることを確信しています。」

■NTTレゾナントテクノロジー株式会社 取締役 セールス＆マーケティング部長 秋谷 祐司

「今回のKatalon社とのパートナーシップにより、当社のRemote TestKitが提供する高品質な実機環境を、世界中の開発者へより身近なものにできることを嬉しく思います。日本、ベトナムを中心としたアジアをはじめとするグローバルな開発現場に対し、テスト自動化の障壁を下げ、高品質なサービス提供に貢献してまいります」

Katalon（カタロン）について

Katalonは、AI技術を中核に据えた包括的なソフトウェア品質管理プラットフォームです。QA（品質保証）、ソフトウェア開発、そしてDevOpsチームが、テストの計画から作成、実行、分析に至る継続的テストの全ライフサイクルを、単一のユーザーインターフェースと統合されたデータモデルで管理することを可能にします。

この統合されたアプローチにより、チームは断絶のないシームレスなテスト体験を実現できます。Katalonプラットフォームは、ローコードから高度なスクリプト記述まで対応する柔軟性に加え、AIによる自律的なテスト生成機能を備えており、テスト作成時間の50%削減やメンテナンス工数の大幅な低減を実現します。オープンソースツールと比較して極めて高いコスト効率を誇り、テスト自動化の障壁を下げ、あらゆる規模の企業において効率的な品質保証と開発サイクルの加速を支援します。

■Katalon公式サイト：https://katalon.com/

Remote TestKitについて

Remote TestKitは、NTTレゾナントテクノロジーが提供する、1,200台以上のスマートフォン・タブレット実機へお手元のPCからリモートで接続しクラウド上で操作できるクラウドサービスです。開発ツール・自動テストツールとの連携や、便利な機能で開発時の作業効率化を支援します。エミュレーターとは違い、本物のスマートフォンでの検証がリモートでできるため、豊富なバリエーションを利用した機種・OSごとの表示差分の確認や、コンタクトセンターにおけるお問合せ内容の再現確認など、金融・メディア・ソフトウェア開発・ウェブ制作企業等、業界を問わずスマートフォン実機が必要となる多くのシーンで導入いただいております。

■Remote TestKitサービスサイト：https://appkitbox.com/

【本件に関する問い合わせ先】

NTTレゾナントテクノロジー株式会社 Remote TestKitセールス＆マーケティング部

