制作費5万円、最短5営業日。フィッシュリップルが起業家のWeb集客を加速させる新サービス「エイミーの創業応援WEB by FISHRIPPLE」をリリース

フィッシュリップル株式会社（本社：東京都港区芝、代表取締役：岸本 圭介）は、2026年3月より、創業・開業したばかりの起業家・個人事業主のWEB集客を全力サポートする新サービス「エイミーの創業応援WEB by FISHRIPPLE」を提供開始いたします。

本サービスでは、ノーコードWeb制作プラットフォーム「STUDIO」を活用した5万円からの「創業応援！ホームページ制作」や、1本1.5万円からの「新規開設応援！SNS動画制作」など、創業期の限られたリソースで最大の結果を出すためのパッケージを展開します。

サービスサイトはこちら :https://sogyo-web.com/

サービス開発の背景：創業期の「Web集客の壁」を壊す

「名刺代わりのWebサイトが欲しいが、数十万円の予算は出せない」「SNS発信を強化したいが、編集する時間がない」

多くの起業家が直面するこの課題に対し、当社は「低コスト・短納期・高品質」をコンセプトとした支援サービスを立ち上げました。

最新のノーコード技術とSNS運用ノウハウを組み合わせ、起業家が本業のビジネスに集中できる環境をクリエイティブの力で構築します。

「エイミーの創業応援WEB by FISHRIPPLE」の3つの柱

１. 創業応援！ホームページ制作

特徴： STUDIOを使った名刺代わりの本格的なホームページを試しやすい価格で。専用のチャットグループを使ったスムーズな連携で短納期を実現。

価格： 制作費 5万円～

納期： 最短5営業日

詳細を見る :https://sogyo-web.com/hp

２. 新規開設応援！SNS動画制作

特徴： InstagramやTikTokの本格的なショート動画を試しやすい価格で制作。商品・サービス紹介やPR、企業ブランディング、採用活動等に役立ちます。編集のみの対応も可能です。

価格： 1本 1.5万円～（編集のみの対応も可能）

詳細を見る :https://sogyo-web.com/sns

３. 創業ブースト！広告運用

特徴： 「作って終わり」にしない。SNSフォロワー獲得や注文増を目的とした、ビジネスを加速させるための広告運用支援です。

サービスサイトについて

本リリースの公開に合わせ、専用サービスページを立ち上げました。詳細なプラン内容や制作の流れについては、下記URLよりご確認いただけます。

サービスページ： https://sogyo-web.com/

フィッシュリップル株式会社 代表メッセージ

「創業期は、一分一秒、一円の重みが違います。私たちがWeb、SNS周りの基盤を爆速で整えることで、挑戦する方々がより早く成功へ近づけるよう、伴走者としてサポートしてまいります。」

会社概要

社名：フィッシュリップル株式会社

所在地：東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア９F

代表者：岸本 圭介

事業内容：SNSマーケティング支援、Web広告運用、Webオウンドメディア開発・運用支援、Web制作

企業公式サイト：https://fishripple.jp/

SNS・ショート動画・ライブコマースを起点にSNS運用代行からWeb制作・広告運用まで一気通貫でサポート。フィッシュリップルは、最新のアルゴリズムに基づいた戦略的クリエイティブで、企業の認知拡大と売上最大化を実現するマーケティング企業です。