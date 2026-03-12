AI時代の「何を学べばいいか分からない」を解決。Webマーケスクール「BMP」、AIを活用したWebサイト制作・SEO/AIO・広告・SNS・動画・営業まで1講座で学べる完結型カリキュラムへ刷新

株式会社ブレイク

株式会社BREAK（本社：大阪府大阪市、代表取締役：小川佳祐）は、運営するWebマーケティングスクール BMP（Break Marketing Program） のカリキュラムを刷新したことを発表しました。

今回のアップデートでは、Webマーケティング実務に必要なスキルを体系的に学べる「1講座完結型カリキュラム」を導入しました。

さらにAIを単独科目として学ぶのではなく、すべての実務工程でAIを活用しながら学ぶ教育設計へと刷新しました。

これによりBMPは、「複数講座を受講しなくても、AI時代のマーケティング実務を体系的に学べる教育プログラム」として提供されます。

■ 背景

リニューアルされたBMP公式サイトAI時代に拡大する「何を学べばいいか分からない」問題

近年、Webマーケティングを取り巻く領域は急速に広がっています。

SEO/AIO（AI検索最適化）、広告、SNS、動画、AIなど、求められるスキルは年々多様化しています。

その一方で教育市場では、分野ごとの専門講座が増え、

・何から学べばよいのか分からない

・複数講座を受講する必要がある

・学んだスキルが実務でどう繋がるのか分からない

といった課題が生まれています。

こうした状況を受け、株式会社BREAKでは「迷わず学べる教育設計」をテーマにカリキュラムを刷新しました。

■ カリキュラム刷新の特徴

１. Webマーケティング実務を1講座で体系的に学習

新カリキュラムでは、マーケティング戦略設計を土台に

・SEO/AIO（AI検索最適化）

・Webサイト制作

・LP制作

・Web広告運用

・SNS運用

・動画マーケティング

・営業提案（提案書作成、営業ロープレ）

などの領域を体系化。

単発スキルではなく、実際の案件進行の流れに沿って一気通貫で学ぶ構成としています。

２. AIを「学ぶ」のではなく「使いながら学ぶ」

今回の刷新では、AIを独立した講義として扱うのではなく、マーケティング実務のすべての工程でAIを活用する前提でカリキュラムを設計しました。

例えば

・市場リサーチ

・コンテンツ企画

・SNS投稿設計

・動画構成

・営業提案資料作成

・改善分析

などの工程でAIを活用します。

これにより受講生は、AIを実務ツールとして使いこなすスキルを身につけることができます。

■ 自治体・大学と連携したデジタル人材育成

13レッスンから21レッスンへ大幅強化。必要なスキルは全て詰め込んだ総合学習カリキュラムへ。

株式会社BREAKではこれまで、

・熊本市、大分市との連携協定

・大分県とのパートナーシップ

・岐阜県と連携したデジタル人材育成事業

など、自治体と連携した人材育成プロジェクトを展開しています。

また、

・明治大学

・京都大学 私学経営アカデミー

・情報経営イノベーション専門職大学

など教育機関でも講義を実施しています。

これらの実務教育の知見をもとに、今回のカリキュラムが設計されました。

国や地方自治体、教育機関と連携したデジタル人材育成で様々な実績があります。

■ BMP（Break Marketing Program）について

BMPは、Webマーケティング未経験者でも実務で成果を出すことを目的に設計された実践型スクールです。

これまで開講から5年間で

・受講生累計 2,670名以上

・受講者の 94%が未経験からスタート

・経済産業省「リスキリングを通じたキャリア支援事業」認定講座

などの実績があります。

■ 代表コメント

株式会社BREAK 代表取締役CEO 小川佳祐

「AIの発達による時代の変化が激しい現代では、キャリアアップや副業等を目指して新たにWebスキルを学ぼうとすると、多くの人が“何から学べばよいのか分からない”という壁に直面します。

AI、SEO、広告、SNSなど講座が細分化されているため、複数講座を受講しなければ全体像が見えないケースも少なくありません。

今回のカリキュラムアップデートでは、実務に必要な主要領域を1講座に統合しました。さらにAIについても、特別なスキルとしてではなく、すべての作業の中で活用する前提で設計しました。

未経験者の方でもWebマーケティング会社で行われている現場実務全体を体系的に理解し、仕事として自力で稼ぐ力を身につけられる教育を提供し、日本のデジタル化推進や地方創生に貢献して参ります。」

■ 今後の展望

株式会社BREAKは今後もAIやデジタル環境の変化に対応しながら、

・デジタル人材育成

・企業DX支援

・地方創生

などを通じて、社会に必要とされるマーケティング教育の提供を目指していきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社BREAK

代表者：代表取締役 小川佳祐

所在地：大阪府大阪市（本社）、熊本県熊本市、岐阜県岐阜市、大分県大分市、香川県高松市

設立：2016年10月

事業内容：

・Webマーケティング教育事業（BMP運営）

・法人向けマーケティング研修

・デジタル人材育成支援

・地方創生支援

URL：http://break-c.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社BREAK

広報担当

E-mail：info@break-c.com