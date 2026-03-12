【大阪府泉南市主催】泉南市が「第3回 泉南市公民連携プラットフォーム意見交換会」を3月24日に大阪市内で開催

COMMON株式会社

大阪府泉南市は、2026年3月24日（火）、「第3回 泉南市公民連携プラットフォーム意見交換会」を大阪市内で開催します。

会場はワークスタイリング大阪本町、参加費は無料。泉南市が立ち上げを進める「公民連携プラットフォーム」のスタートに向け、地域の魅力や課題を共有しながら、新しい活動や事業を共につくるきっかけを生み出す交流イベントです。泉南市によると、今回はより多くの人が参加しやすいよう、アクセスの良い大阪市内で実施されます。

イベントの詳細ページ :https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/seichousenryaku/renkei/kouminrenkei/kouminrenkei_jigyou/reiwa7nendozissizunn/11958.html

当日は、泉南市の現状や「公民連携プラットフォーム」の紹介と可能性を知るショートセミナー、実際の取り組みから学ぶ公民連携の事例紹介やミニ質問タイム、参加者同士による意見交換・交流会、さらにコンサルタントによる事業者なんでも相談会（個別相談）が予定されています。

泉南市に詳しくない人でも参加しやすく、“外からの視点”も歓迎すると案内されており、取り組み内容によっては補助金支援制度の活用が視野に入る場合もあるとされています。

泉南市は、海や食、自然、アクセス性など多様な地域資源を持つ一方で、それらをどう編集し、どう外部とつなぎ、どう事業や関係人口の創出につなげていくかが今後ますます重要になる地域です。

今回の意見交換会は、単なる説明会ではなく、行政、企業、団体、地域プレイヤーが交わりながら、「泉南市で何ができるか」「どんな連携の余地があるか」を探る場として位置づけられています。

COMMON株式会社と泉南市の取り組み

COMMON株式会社としても、これまで泉南市や泉南市観光協会とともに、地域の魅力や可能性を活かした公民連携・共創の機会づくりに関わってきました。

COMMONの代表増田による講演地域事業者や市役所、地域外事業者との意見交換

2024年8月には、泉南市の公民連携推進にかかる研究会で、COMMON株式会社の代表取締役の増田が講師として登壇し、市職員や市内外の事業者に向けて公民連携の考え方や実践のヒントを共有しています。

また泉南市との公民連携や企業版ふるさと納税に関する意見交換も行っており、自治体と民間がどう役割を持ち寄りながら地域課題の解決を進めていくかを、具体的な事業の可能性とともに継続して話し合ってきました。

様々な地域内外の関係者が集まるビジョンミーティング地域一体となる機会を創出

さらに泉南市観光協会との連携では、2025年11月および2026年2月に泉南観光ビジョンミーティングを実施。泉南市観光協会主催・COMMON協力のもと、地域内外の事業者、市役所、関係団体などが集まり、観光や食を起点にした地域の未来像や具体的な連携の可能性について意見交換が行われました。2026年2月27日の第2回では、自治体、観光協会、商工会、地域内外の企業など約30名が参加し、「食×観光」をテーマに地域の未来ビジョンを共有しました。

食に関する地域活性の取り組みなど持続的な連携を行なっています。

過去のビジョンミーティングの様子 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000162422.html泉南市観光協会との取り組み :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000162422.html

こうした流れを見ても、泉南市では単発のイベント開催ではなく、行政、観光、地域事業者、外部企業が少しずつ接点を持ち、関係性をつくりながら次のプロジェクトにつなげていく土壌づくりが進んでいます。

今回の第3回 泉南市公民連携プラットフォーム意見交換会も、その流れをさらに広げる機会として注目されます。なお、本イベントの主催は泉南市であり、COMMON株式会社は今回の運営には関与していません。 本記事は、これまで泉南市や泉南市観光協会との取り組みに関わってきた立場から、泉南市の動きを紹介するものです。

地域とつながる新しい入口を探している企業や団体、自治体との連携を模索している事業者、そして地域の中で新たな挑戦を始めたい方にとって、今回の意見交換会は大きなヒントになるはずです。泉南市のように、対話の場から共創を動かしていく取り組みは、今後ますます各地で重要になっていくと考えられます。

COMMON株式会社では、これまでも泉南市や泉南市観光協会をはじめ、各地域で公民連携の場づくり、観光や食を活かした地域プロジェクトの企画、企業・自治体・地域プレイヤーをつなぐ共創の設計に取り組んできました。自治体として「地域に新しい接点や対話の場をつくりたい」、企業として「地域と連携した事業や実証の機会を広げたい」とお考えの方は、ぜひCOMMONまでお問い合わせください。地域ごとの特性に合わせ、共創の入口づくりから実装につながる機会設計までご一緒します。

お問い合わせ :https://common.or.jp/contact-common-top/

イベント開催概要

イベント名

第3回 泉南市公民連携プラットフォーム意見交換会（大阪市開催）

日時

2026年3月24日（火）13:30～16:30 ※13:00受付開始

会場 ワークスタイリング大阪本町（大阪府大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング1階）

アクセス

大阪市営地下鉄御堂筋線・中央線「本町」駅徒歩1分

大阪市営地下鉄四つ橋線「本町」駅徒歩7分

参加費

無料

主催

泉南市公民連携デスク（泉南市成長戦略室連携戦略課）

運営受託

株式会社ブレインファーム

プログラム

・泉南市の現状や「公民連携プラットフォーム」の紹介と可能性を知るショートセミナー

・実際の取り組みから学ぶ公民連携の事例紹介やミニ質問タイム

・参加者同士による意見交換等交流会

・コンサルタントによる事業者なんでも相談会（個別相談）

参加申込み

イベント専用サイトPeatixより(https://peatix.com/event/4883379/view)

■企業情報

＜COMMON株式会社＞

所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2

代表取締役：増田勇樹

公式サイト：https://common.or.jp

問い合わせ先：https://common.or.jp/contact-common-top/

自治体との取り組む事例：https://common.or.jp/category/town-dev/

団体紹介：COMMON株式会社は、「共創による地域と企業の持続的な価値づくり」をミッションに、全国の自治体・企業・市民団体と連携した公民共創型のまちづくりや防災・観光・教育分野のプロジェクトを企画・運営するソーシャルビジネス企業です。公民連携の会員制プラットフォーム事業や企業版ふるさと納税を活用した地域活性化や、移動型アンテナショップ「コモンズマルシェ」など、民間のノウハウを活かした地域課題の解決に取り組んでいます。各地の自治体との災害時連携協定や、防災イベント・フォーラムの企画を通じて、企業間連携による災害対応ネットワークづくりも推進。地域・企業・個人が“つながり合う”仕組みを構築し、未来志向の共創社会を目指しています。