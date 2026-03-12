地域防災情報共有化システム「BO-SAInavi Difesa」情報配信機能の刷新で、新たな防災ステージへ

扶桑電通株式会社

扶桑電通株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：有冨英治）は、2023年8月より販売を開始した地域防災情報共有化システム「BO-SAInavi Difesa（ボーサイナビ ディフェーザ）*」の機能を大幅に強化し、2026年4月より提供を開始いたします。

BO-SAInavi Difesaはこれまでも、様々な防災システム間の「つなぐ」役割を担ってきました。今回の機能強化では、多言語対応の音声合成による能動的な防災情報配信、主要4キャリアに対応した緊急速報メール連携、新型J-アラート受信機（JARS-3000）との直接接続によるゲートウェイ機能の強化、ユニバーサルカラーデザインを採用した専用ポータルの多言語対応を実現しました。これにより、地域住民の皆さまがより利便性の高い防災情報を受信できる環境づくりを支援いたします。

*「Difesa」とは、イタリア語の守備・防御を意味します。

■強化ポイント：進化した防災情報配信機能

1. 音声合成による多言語防災情報配信

最新の音声合成エンジンを採用し、入力した日本語テキスト文を自然な音声で読み上げます。

さらに、日本語から英語・韓国語・中国語への翻訳に対応し、音声配信が可能です。その他の言語も対応できますので、ご相談ください。

音声合成・テキスト情報は、専用ポータルサイトやLINE等の外部サービスと連携して配信できます。

2. 緊急速報メール連携

主要4キャリア（NTTドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル）に対応しており、自治体から各キャリアへお申込みいただくことでシステム連携による自治体発信の緊急速報メール配信が可能となります。

3. 新型Jアラート受信機（JARS-3000）との直接連携

新型Jアラート受信機とシステムを直接接続ができるようになりました。これにより、従来必要だった通信設備を介さず運用ができ、通信障害による配信リスクを大幅に低減します。

４. ユニバーサルカラーデザインを採用した専用ポータルの多言語対応

専用ポータルでは、日本語、英語、韓国語、中国語にワンクリックで切り替えが可能です。

視認性・操作性を高めたユニバーサルカラーデザイン*を採用し、誰にとっても使いやすい防災ポータルを実現します。



■本ソリューションについて、詳しくは下記 URL をご参照ください。

https://www.fusodentsu.co.jp/service/difesa.html



■扶桑電通株式会社について

社名：扶桑電通株式会社 FUSO DENTSU CO., LTD.

HP URL：https://www.fusodentsu.co.jp/

本社所在地：東京都中央区築地5-4-18 汐留イーストサイドビル

代表取締役社長：有冨 英治

設立：1948年3月

扶桑電通は、ネットワークソリューションビジネス・SIソリューションビシネスを柱に、ファシリティサービスを含めた幅広い事業で、全国の54の拠点から、ネットワーク環境の構築、ソフトウェア設計・開発、通信機器・電子機器の導入等を通じてお客様の業務上、経営上の課題を解決しています。



■本件に関するお問い合わせ先

【本サービスに関するお問い合わせ】

扶桑電通株式会社 ビジネス推進本部

〒104-0045 東京都中央区築地5-4-18 汐留イーストサイドビル

電話：03-3544-7191 e-mail：ictconveni@fusodentsu.co.jp

【報道機関からのお問い合わせ】

扶桑電通株式会社 管理本部 経営企画室

〒104-0045 東京都中央区築地5-4-18 汐留イーストサイドビル

電話：03-3544-7211 e-mail：keiki@fusodentsu.co.jp



