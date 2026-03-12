あまーいさつまいもフレーバーで愛犬大喜び！「チューデント 歯みがきおもちゃ ボーン さつまいもフレーバー」が全国展開開始

住商アグロインターナショナル株式会社

住商アグロインターナショナル株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：田中 卓)は、“噛んで歯の汚れを落とす”「Hartz(R) チューデント 歯みがきおもちゃ ボーン さつまいもフレーバー」を2026年春より全国で販売開始いたします。

SSサイズ(対象体重: ～3kg)Mサイズ(対象体重: 6～12kg)

1．発売の狙い

日本では、約95％(※1)の飼い主様が愛犬のデンタルケアに関心を持っています。

しかしその一方で、約88％の飼い主様が「十分なケアができていない」と回答(※2)。「愛犬が暴れる・嫌がってうまくできない」、「歯ブラシは難しい」といった声が多く、飼い主の意識と実際のケアには大きなギャップがあることが明らかになりました。

このような課題に対して、愛犬用デンタルケアブランド「Hartz(R) チューデント」は、2025年春に「すべてのワンちゃんが一生噛める歯を目指して。」をブランドVisionに掲げ、リニューアル。ガムとおもちゃを併用した「飼い主様にも愛犬にも負担が少ない歯みがき習慣」をご提案してまいりました。

2025年春より一部企業様にて先行販売していた「チューデント 歯みがきおもちゃ ボーン さつまいもフレーバー (SS/Mサイズ)」が好評につき、このたび全国展開を開始いたします。

大人気のベーコンフレーバーに加え、さつまいもフレーバーにもSS/Mサイズを追加。より幅広い愛犬にご使用いただけるようにラインナップを強化しました。あまーい香りが愛犬の興味を惹き、夢中でカミカミ。おもちゃで遊びながら楽しく歯みがきができる新習慣をご提案いたします。

(※1)(※2) 当社消費者調査より (2024年7月実施)

2. 製品特長

(1) 夢中で噛んでしっかり歯みがき

あまーいさつまいもフレーバーで飽きずに夢中でカミカミ。楽しく遊んでしっかり歯みがき。

(2) ポツポツ(黄色)部分が歯の汚れをこすり取る

中央のポツポツ形状が、噛むと歯にあたって歯表面の汚れをこすり取る。さらに、噛むことで唾液の分泌が促され、歯と歯ぐきを清潔に保ってお口の健康維持をサポートします。

(3) 丈夫なナイロン素材で長く楽しめる

外枠(紫色)部分は、耐久性の高いナイロン素材。ガシガシ噛める。

3. JANコード・商品名・価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5459/table/30_1_91683aa77b5156fa613686485f576e2a.jpg?v=202603121051 ]

4．発売日・販売店

2026年4月1日～

全国の小売店・通販サイト(一部企業、店舗では取り扱いがない場合があります。)

【オンラインショップ】商品ページ :https://www.amazon.co.jp/%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%88-%E6%AD%AF%E3%81%BF%E3%81%8C%E3%81%8D%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83-%E3%81%95%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%84%E3%82%82%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC-%E7%8A%AC%E7%94%A8%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83-%E3%80%90Amazon-co-jp%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%80%91/dp/B0DZP2TJMJ/ref=sr_1_20?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3ERY4QN57CYFW&dib=eyJ2IjoiMSJ9._jiTohQjiFjI1uVe9i-kMYAJqEAZUE9IpbL-_CIIDvAA1vnjsGID9RQENrWQ4EPQ2zL0RcTlDqts_eLN1YFeIsyjnikJQOoVSTHY9xHTmfof3krivRY9mMSwfxyCb7RpWuZ3XafYuulK25iQi_omdC8yBbMDjZOn9j5TmwKczzcwRncr5PXze1OwWlMxMiYVAAPUsLVwhYHjmFR5SO3ZCLQ_jNRIiAsLlp4W-Hl12fcikCotyA0oVZ9MQI8Rx_uQiGrAyw_Weaj3RUK-PwdxoJhoLZ6HDXzrzpBgcLoixGI.IEJ8HI7iBPFTGgeSXRnAsU99Gk7NG15yEjqFC7xtIhA&dib_tag=se&keywords=%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%88&qid=1773228940&sprefix=%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%88%2Caps%2C199&sr=8-20タップすると外部サイト(Amazon)の商品ページへ遷移します。

5．製品情報

・対象年齢：成犬(歯の生え変わり後～)

・材質：ナイロン、ポリウレタン、香料

▼さつまいもフレーバーラインナップ

既に全国展開していたSサイズと合わせて、全3種類をラインナップ。

6． チューデントについて(ブランドビジョン・ラインナップ)

チューデントラインナップ(赤枠: 2026年春新製品”チューデント 食べる歯みがきおもちゃ”)

