【4/15 東京開催｜構造解析フォーラム】大阪・関西万博プロジェクトから見る最新の構造設計・解析アプローチ

建築構造解析・設計ソリューションを提供する株式会社マイダスアイティジャパン（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：申 定鎬）は、構造解析・設計に携わる技術者の皆様を対象に、構造解析フォーラムを東京にて開催いたします。

概要

世界中の注目が集まった2025年大阪・関西万博。

本フォーラムでは、万博において実際にパビリオンや施設物の構造設計を担当された技術者の方々をお招きし、汎用構造解析ソフト「MIDAS iGEN」を活用した最新の設計・解析事例をご紹介します。

各国パビリオンや多様な施設建設を通じて、建築・建設業界の技術力が世界へ発信された中、本セミナーでは、コンピュテーショナルデザイン、3Dプリンターの活用、空間デザインなど、構造エンジニアの皆様にとって関心の高いテーマを取り上げます。

設計・解析の過程で直面した課題や、それを乗り越えるための工夫、得られた成果を通じて、実務に直結する解析手法や課題解決のアプローチを学んでいただけます。

構造解析の「今」と「これから」を考える貴重な機会として、ぜひご参加ください。

開催日

2026年 4月 15日（水）13:00 ～ 17:00

登壇者・内容

第1部｜13:00～14:50

Session1

サステナドーム ー MIDAS iGENのコンピューティショナルデザインツールとの連携活用

- 登壇者鹿島建設株式会社 金子 寛明 氏- 内容万博GW工区に位置するサステナドーム（CUCO-SUICOMドーム）の構造解析では、意匠設計者が形状のスタディーをRhinocerosで行い、そのモデルを基にGrasshopperでメッシュを作成し、MIDAS iGENにて解析を行っています。本建築物の設計で用いた手法を基に複雑なメッシュ・線形の意匠デザインに対する構造モデルの作成方法について説明します。

Session2

森になる建築 ー MIDAS iGENを用いた3Dプリンティングによる積層造形建築物の設計

- 登壇者株式会社竹中工務店 内山 元希 氏- 内容生分解性材料を用いた3Dプリント建築物において、MIDAS iGENを活用した構造解析手法を紹介します。Rhinoceros・Grasshopperからの形状データ変換、トラス壁シェル構造のモデリングの工夫、酢酸セルロースの特性を考慮した温度荷重・風荷重の設定など、新工法に対応した取り組みを紹介します。第2部｜15:10～17:00

Session1

シグネチャーパビリオンBetter Co-Being

- 登壇者株式会社大林組 中嶋 拓 氏- 内容2025年日本国際博覧会のシグネチャーパビリオンBetter Co-Beingは、屋外展示スペースとその上に浮かぶキャノピーにより、建築とアートが融合した空間体験を実現しました。万博会場中央に位置する静けさの森に溶け込む、雲のようにふわりと浮かぶキャノピーを繊細な鉄骨部材で構成し、それを円形鋼管で支える構造計画としています。本発表ではMIDAS iGENを用いた格子フレームの構造解析や、各部の詳細設計の内容を紹介します。

Session2

パナソニックグループ「ノモの国」ファサード

会場

- 登壇者株式会社大林組 山口 温弘 氏株式会社構造計画研究所 細見 亮太 氏- 内容「風にたなびくファサード」というコンセプトのもと設計されたファサードであり、三次元的に曲げられたユニットフレームを原単位として、約1400個のユニットを組み合わせて全体を形成した有機的なファサードデザインとなっています。設計は、原単位のユニットの構造性能の確認や、風圧力の確認など、各種実験を行いながら進めました。また、ユニット同士の接合部も特徴のある納まりとしています。設計を進める中で行った各種実験や接合部について説明します。

浅草橋ヒューリックホール＆ヒューリック カンファレンス

2階 ヒューリックホール

- 住所〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル [詳細(https://hulic-hall.com/access/)]- アクセスJR総武線「浅草橋駅（西口）」より徒歩1分都営浅草線「浅草橋駅（A3出口）」より徒歩2分JR京浜東北線・山手線「秋葉原駅（昭和通り口）」より徒歩10分東京メトロ「秋葉原駅」より徒歩10分

体験ブース

会場内の体験ブースでは、MIDAS GEN NX（次世代バージョンiGEN）・iGEN・FEA NXを実際にご体験いただけます。

また、MIDAS GEN NX 体験ブースをご利用いただいた先着30名様には、高級タンブラーを進呈いたします。

進化したiGENを、ぜひ会場にてご体感ください。

