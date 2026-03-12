国際女性月間に合わせ、寄付キャンペーン「Facets of Change」を開始。スワロフスキー財団とともに少女600人の教育支援を目指す

特定非営利活動法人ルーム・トゥ・リード・ジャパン

認定NPO法人ルーム・トゥ・リード・ジャパン（千葉県市川市／事務局長 松丸佳穂／以下、ルーム・トゥ・リード）は、3月8日の国際女性デーに先立ち、2026年3月2日から3月31日まで、国際女性月間キャンペーン「Facets of Change（ファセッツ・オブ・チェンジ）」を実施します。





本キャンペーンは、スワロフスキー財団との協力のもと、世界中の少女600人の中等教育1年分に相当する教育資金（約2,200万円）を募るものです。

キャンペーン名の「Facets of Change」は、宝石の輝きを引き出すカット面（ファセット）に着想を得ています。教育を通じて少女たち一人ひとりの可能性が多面的に輝く未来を目指し、寄付を呼びかけます。

キャンペーン概要

教育格差の現状

- キャンペーンページ：【Facets of Change】600人の少女たちへ、教育という輝きを！(https://congrant.com/project/roomtoreadjapan/21517?spt_route=XpQrFwaNwEh36srd)- 期間：2026年3月2日～31日- 支援対象：ルーム・トゥ・リードの女子教育プログラム- 目標：世界中の少女600人の中等教育1年分を支える教育資金（約2,200万円）- ご寄付：こちら(https://congrant.com/project/roomtoreadjapan/21517/form/step1?spt_route=XpQrFwaNwEh36srd)からお寄せください。（各種カード、PayPay、銀行振込等対応）- 寄付による支援の例：1,000円で、思春期の少女の勇気を後押しする書籍が1冊届きます。35,000円で、少女1人が女子教育プログラムに1年間参加できます。*ルーム・トゥ・リード・ジャパンは認定NPO法人です。ご寄付は税額控除の対象になります。

世界では、7人に1人が読み書きができず、その3分の2を女性や少女が占めています。

また、1億2,200万人以上の少女が学校に通えていないとされています。

一方で、教育が社会にもたらす効果は明確に示されています。

・女子が1年多く教育を受けると、将来の収入が平均20％向上します。

・すべての女性が中等教育を修了すると、子どもの死亡率は半減し、300万人の命が救われます。



ルーム・トゥ・リードは、中学校入学から最大7年間にわたる支援を通じて、これまでに410万人以上の少女に教育機会を提供してきました。

卒業生のストーリー：夢を叶え教師となったチュオン

『ルーム・トゥ・リードと過ごした日々は、自分自身や他者を深く理解することにつながり、教師として生徒を効果的に支え、行動する力を与えてくれました。ルーム・トゥ・リードから受け取った最も大きなものは、目に見えるものではなく、「ともに歩む仲間の存在」というかけがえのない価値です。それは7年間だけにとどまらず、今もなお私の人生の中で生き続けています』。



ーチュオン（ベトナム）

これは、女子教育プログラムを卒業したチュオンからのメッセージです。

14年前、チュオンは女子教育プログラムに参加しました。現在25歳となった彼女は、夢を叶え、教師として次世代を育てています。



チュオンのような変化は、特別な才能によるものではありません。

教育機会があったからこそ、生まれた未来です。

本キャンペーンでは、こうした教育機会をさらに広げるための支援を募ります。

詳しくは、こちら(https://congrant.com/project/roomtoreadjapan/21517?spt_route=XpQrFwaNwEh36srd)をご覧ください。

スワロフスキー財団について



宝飾ブランドとして世界的に知られるSwarovski（スワロフスキー）。

その慈善部門であるスワロフスキー財団は、「Equity（公平性）」「Water（水）」「Creativity（創造性）」を柱に、世界に光を届ける活動を続けてきました。

2015年からは、ルーム・トゥ・リードの女子教育プログラムを支援し、2,200人以上の少女たちに教育の機会を広げてきました。この3月、スワロフスキー財団とともに、あなたのご寄付が少女たちの未来をさらに明るく輝かせます。



ルーム・トゥ・リードについて



ルーム・トゥ・リードは、「子どもの教育が世界を変える」との信念のもと、2000年に設立されました。子どもたちの基礎的な識字能力の育成に加え、ジェンダー平等を促進するライフスキルの習得を支援しています。この重要なスキルを育むために、教育者への研修や指導を行い、質の高い学習教材や学習環境を整え、教育制度の強化を図りながら、直接またはパートナーと協力してプログラムを実施しています。すべての子どもの尊厳を大切にしながら、より多くの子どもたちに、より早く教育を届けることを目指しており、これまでに29カ国で5,200万人以上の子どもたちに恩恵をもたらしてきました。ルーム・トゥ・リードは、非識字とジェンダー不平等のない世界を実現し、すべての子どもが学び、成長できる環境を築くことを目指しています。

お問い合わせ：

認定NPO法人ルーム・トゥ・リード・ジャパン

E-mail：japan@roomtoread.org

Web：https://japan.roomtoread.org/

Facebook(https://www.facebook.com/RoomtoRead.Japan)│Instagram(https://www.instagram.com/roomtoread_jp/)│X(https://twitter.com/roomtoread_jp)

ルーム・トゥ・リード・ジャパンは認定NPO法人です。ご寄付は税額控除の対象になります。個人・企業によるご支援やボランティア参加のご希望など、お気軽にお問い合わせください。