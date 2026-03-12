SoVa、採用強化に伴い本社近隣にサテライトオフィスを開設

株式会社SoVa

テクノロジーと専門家を掛け合わせた新しい形の会計事務所「SoVa」を運営する株式会社SoVa（本社：東京都千代田区、代表取締役：山本健太郎、以下「当社」）は、組織拡大および採用強化に伴い、本社から徒歩3分の場所にサテライトオフィスを開設したことをお知らせいたします。

当社では事業成長に伴い組織規模も拡大しており、メンバー数は2025年末時点で100名を突破しました。現在も毎月5～10名程度の新メンバーが入社しており、組織は継続的に成長しています。

今回のサテライトオフィス開設は、急速に拡大するチームの受け入れ体制を整備し、今後の採用強化を見据えた組織基盤の拡張を目的としています。

■ サテライトオフィス開設の背景

SoVaは、スタートアップや中小企業に向けて、税務・労務・経理・登記などのバックオフィス業務をワンストップで支援するサービスを提供しています。

企業の成長を支えるバックオフィス支援ニーズは年々高まっており、当社のサービスを利用する企業数も拡大しています。現在、累計支援企業数は1,000社を突破しており、スタートアップや中小企業を中心に多くの企業にご利用いただいています。

サービス拡大に伴い組織規模も急速に拡大していることから、今後も継続的に採用を強化していくことを見据え、既存オフィスのキャパシティを拡張する形で、本社近隣にサテライトオフィスを開設しました。

■ サテライトオフィスの役割

今回開設したサテライトオフィスは、本社機能を補完しながら、主に以下の役割を担います。

・急拡大する組織の受け入れ体制の強化

・新規採用メンバーのオンボーディング環境の整備

・チーム間コミュニケーションの促進

・今後の人員拡大に対応するオフィスキャパシティの確保

本社から徒歩3分という近距離に位置しており、複数拠点でありながら一体的な組織運営が可能な環境を整えています。

■ サテライトオフィスの概要

所在地：東京都千代田区岩本町2-8-8 THE PORTAL IWAMOTOCHO7F（本社から徒歩3分）

開設時期：2026年2月

用途：オフィススペース

本オフィスは、組織拡大に伴う業務スペースの拡張および採用活動の強化を目的として運用していきます。

■ SoVaが目指す未来

株式会社SoVaは

「専門知識のアクセシビリティを高め、安心して挑戦できる社会をつくる。」

というミッションのもと、バックオフィス業務の専門知識をテクノロジーとデザインの力で分かりやすく届けることを目指しています。

今回のサテライトオフィス開設を通じて組織基盤をさらに強化し、より多くの企業の挑戦を支えるバックオフィスインフラとしてサービス提供を進化させてまいります。

■ 会計事務所SoVaとは

「SoVa」は、月額29,800円～で、役所手続きの代行から記帳代行・給与計算、経営者へのアドバイスまでをワンストップで提供する、新しいかたちの会計事務所です。

テクノロジーと専門家の力をかけ合わせているSoVaだからこそできる "クオリティ" と "価格設定" を実現しています。

＜特徴1＞ 税務、労務、登記の幅広い分野に対応しているため、SoVaひとつで税理士、社労士、司法書士の代わりに！

＜特徴2＞ 相談したいことがあるときは、いつでも気軽に訊ける！

＜特徴3＞ 財務・人事情報をもとに、自社にあった経営アドバイスを受け取れる！

サービスは、実務経験を積んだ公認会計士・税理士等の専門家が開発・監修しているため、常にアップデートされた正確な情報をお届けします。

サービスの詳しい内容や料金プランはこちら(https://lp.virtual-sova.io/?utm_source=pr&utm_medium=paid&utm_campaign=20251114)からご確認いただけます。

■ 株式会社SoVa概要

株式会社SoVaは「専門知識のアクセシビリティを高め、安心して挑戦できる社会をつくる。」をミッションに掲げ、テクノロジーとデザインの力を融合させ、税務・労務・経理・登記などのバックオフィス関連サービスを開発しております。

バックオフィス業務に関する専門的な知見をテクノロジーの力を用いて体系化、そしてデザインの力と掛け合わせることで、バックオフィス業務を分かりやすく、馴染みやすいものにしていくことを目指します。

会社名：株式会社SoVa

本社所在地：東京都千代田区神田紺屋町15 グランファースト神田紺屋町2階

代表者：代表取締役 山本健太郎

設立：2019年9月

URL：https://www.sovagroup.jp/

■SoVa、積極採用中！

現在SoVaでは、様々なポジションでメンバーを募集しています。

未経験の方でも積極的に採用しています。

まずはカジュアル面談で、キャリアについてお話ししましょう！

▶︎募集ポジション一覧はこちら｜SoVa公式リクルートページ

https://sovagroup.co.jp/recruit/

▶︎メンバーの様子を知りたい方はこちら｜SoVa公式Youtube

https://youtube.com/@sova-accounting-firm?si=l-TFQ6-iPiNtmjDF

経理事務の手続きのやり方解説なら「IDEMAE」

公式サイト：https://idemae.com/

依頼できるおすすめ税理士探すなら「税理士お探しガイド」

公式サイト：https://sovagroup.co.jp/media_top/

※おすすめの法人カードや資金調達などについても発信(https://sovagroup.co.jp/media_article/)

会計事務所SoVa「お役立ちコラム」

公式サイト：https://lp.virtual-sova.io/useful-column/

いくら借りられるのか5分でチェック！「創業融資額診断シミュレーション」

公式サイト：https://yushi-shindan.sova-support.jp/?utm_source=pr&utm_medium=paid&utm_campaign=20251114(https://yushi-shindan.sova-support.jp/?utm_source=pr&utm_medium=paid&utm_campaign=20251114)