『Creative Drive』AI時代における顧客行動の長期検討化に対応。コンテンツの「アトリビューション計測機能」と「検討期間の可視化」する新機能を実装

株式会社chipper

株式会社chipper（本社：東京都渋谷区、代表取締役：十時悠径）は、顧客育成特化のAIライティングツール「Creative Drive（クリエイティブドライブ）」において、コンテンツおよび検索キーワードの推定コンバージョンを可視化するアトリビューション計測機能と、顧客の検討期間を分析する経路別検討期間分析機能を新たに実装したことをお知らせします。

本機能により企業は、潜在顧客を動かしたコンテンツやキーワード、検討段階で影響を与えた情報接点、コンバージョン直前の接触コンテンツ、さらには購買までに要した検討期間を可視化することが可能になります。これにより、顧客育成の最適化とマーケティングリード（MQL）の最大化を実現します。

サービスサイト：https://creative-drive.jp/

機能実装の背景：AI時代、コンテンツが溢れ広告費は高騰

近年、生成AIの普及によってコンテンツ制作のハードルは大きく下がりました。記事制作、広告クリエイティブ、SNS投稿などのコンテンツは、専門的な知識がなくても短時間で制作できるようになり、企業による情報発信量は急速に増加しています。

しかしこの変化は、単にマーケティングが効率化されたという話ではありません。情報発信が容易になったことで、企業と顧客の関係構造そのものが変化しています。

従来、多くの企業では広告やSNSを起点としてサイトへ流入したユーザーが、そのまま比較検討を行い、購入や問い合わせに至るという比較的短い購買導線を前提にマーケティングが設計されてきました。

しかし現在では、広告やSNSをきっかけにサイトへ訪れたユーザーの多くが、その場で意思決定するのではなく、一度サイトを離脱し、その後改めて検索や情報収集を行う傾向が強くなっています。

ユーザーは企業サイトだけでなく、比較記事、レビュー、第三者メディアなど複数の情報源を横断しながら意思決定を行います。特に高価格帯商材やBtoB領域では、この傾向が顕著になっています。

つまり現在の購買行動は「広告 → サイト → 購入」という単純な導線ではなく、再検索や比較検討を繰り返しながら意思決定に至る長期検討型の購買プロセスへと変化しています。

この変化により、多くの企業ではマーケティングの可視化に課題が生まれています。広告クリックや最終コンバージョンのみを基準とした従来の効果測定では、検討期間中にどのコンテンツが意思決定に影響を与えたのかを把握することができません。

その結果、本来は顧客育成に貢献しているコンテンツが正しく評価されず、広告費だけが増加するという構造が生まれています。現在の広告費高騰の背景には、広告単価の上昇だけでなく、長期検討ユーザーの行動が可視化されていないことが大きく影響しています。

AI時代において変化したのは情報へのアクセス手段であり、顧客が行う「比較・検討・調査」という本質的な購買行動そのものは変わっていません。むしろ情報量が増えたことで、顧客の検討プロセスはより長く複雑になっています。

そのため企業には、単なる流入数やコンバージョン数ではなく、顧客がどのような情報接点を経て意思決定に至ったのかという顧客ナーチャリングのプロセスを可視化するマーケティング設計が求められています。

新機能１.：3つのアトリビューション計測を実装

Creative Driveではこれまで、検索キーワードを起点にした

- サイト流入- コンテンツ閲覧- コンバージョン

までの顧客行動データを計測する機能を提供してきました。今回のアップデートでは、より精度高く分析・評価を実現するために、新たに3種類のアトリビューションモデルを実装しました。

■計測可能なアトリビューション[表: https://prtimes.jp/data/corp/74605/table/42_1_8a5392747e0aca2a91e948590c776474.jpg?v=202603121051 ]

これにより企業は、顧客が最初に接触したコンテンツ、検討段階で影響を与えた情報、最終的にコンバージョンにつながった接点を可視化することができます。

新機能２.：経路ごとの「検討期間」を可視化

検討期間の可視化機能

さらに今回のアップデートでは、コンバージョンに至るまでの検討期間データも取得可能になりました。これにより、

- どのキーワード経路が短期間でコンバージョンにつながるのか- どのコンテンツ経路が長期検討の顧客を育成しているのか

といった購買までの時間軸分析が可能になります。

例えば、早期にコンバージョンする顕在キーワードと、時間をかけてユーザーを育成する教育コンテンツを区別することで、より戦略的なコンテンツマーケティング設計を行うことができます。

Creative Driveが目指すマーケティング

AIの普及により、コンテンツ制作は容易になりました。しかし、「作ること」よりも「顧客を育てること」が重要な時代になっています。

Creative Driveでは

- SEO・AIO分析- AIによるコンテンツ制作- 顧客行動分析

を一体化することで、顧客育成を中心としたマーケティング運用を支援しています。今回のアップデートにより、コンテンツの貢献度と検討期間の両方を可視化することで、より精度の高いコンテンツマーケティングの実現を支援します。

Creative Driveについて

Creative Driveは、顧客育成（ナーチャリング）に特化したAIライティング・コンテンツマーケティングツールです。

検索キーワード、コンテンツ閲覧データ、コンバージョンデータを統合し、ユーザーがどのような情報接点を経て意思決定に至るのかを可視化することで、マーケティングリード（MQL）の創出から顧客ナーチャリングまでを一貫して支援します。

これにより企業は、SEOやAIO/LLMOによる集客だけでなく、コンテンツを活用した顧客育成プロセスを設計し、データに基づいたコンテンツマーケティング戦略の最適化を実現できます。

サービスサイト

https://creative-drive.jp/

会社概要

会社名：株式会社chipper

所在地：東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー15階

代表者：十時 悠径

設立：2017年2月20日

URL：https://corp.chipper.co.jp/

事業内容：コンテンツマーケティングプラットフォーム事業

お問い合わせフォーム：https://creative-drive.jp/contact/