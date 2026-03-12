システムエグゼ、Moto3ライダー山中琉聖選手と2026シーズンのスポンサー契約を更新

株式会社システムエグゼ

株式会社システムエグゼ（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：大場 康次）は、この度、2輪ロードレースの最高峰カテゴリーであるMotoGP（ロードレース世界選手権）のMoto3クラスに参戦している山中琉聖選手とのスポンサー契約を更新しました。

本契約により、山中選手のヘルメットに当社ロゴが掲出されます。

昨シーズンに引き続き、2026シーズンも山中選手のトップライダーとしての挑戦をサポートしてまいります。

千葉県出身の山中選手は、ジュニア時代から世界的な大会で勝利を重ね、2020年よりロードレース世界選手権Moto3クラスへフル参戦しています。

世界の舞台で研鑽を積み、2024シーズンには第７戦イタリアGPで3位にランクインし、世界選手権に参戦後初となる表彰台を獲得するなど、激しいトップ争いの中で着実に実力を証明してきました。

2025シーズンでは、第４戦カタールGPでキャリア初のポールポジションを獲得し、決勝では見事3位に輝きました。

さらに、第13戦オーストリアGPでは0.096秒差で2位という惜敗ながら素晴らしい成績を収め、世界ランキング9位へと躍進しました。

システムエグゼは、グローバルに事業を展開するIT企業として、世界を舞台に挑戦を続ける山中選手の姿勢に深く共感し、2022年にスポンサー契約を締結しました。

0.001秒を争う過酷なレースの世界で、常に自己ベストを更新し続ける山中選手の姿は、技術革新の激しいIT業界において品質と信頼を追求する当社の企業姿勢と深く重なります。

今後も山中選手の挑戦を支援するため、さまざまなサポートを実施してまいります。

山中琉聖選手のプロフィール

生年月日：2001年11月6日

出身地：千葉県四街道市

身長：172cm

体重：59kg

3歳でポケットバイクを始める。

2007年、全日本ポケバイ選手権で優勝。

2011年、ポケバイと並行してミニバイクを始める。

2014年、ロードレースにステップアップ。

2015年以降はアジア・タレント・カップやレッドブル・ルーキーズ・カップ、ジュニア世界選手権などで優勝や表彰台獲得などの好成績を収める。

2020年以降は、世界選手権Moto3にフル参戦。

2024年、イタリアGPにて３位、世界選手権参戦後初となる表彰台を獲得。世界ランキング11位。

2025年、カタールGP３位、オーストリアGP2位と2戦で表彰台を記録し、世界ランキング9位。

2026年、MT Helmets MSIより7度目のMoto3フル参戦を予定

山中琉聖選手 オフィシャルホームページ

https://ryuseiyamanaka.com/

会社概要

会社名：株式会社システムエグゼ

代表者：代表取締役 社長執行役員 大場 康次

所在地：東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7階

設立：1998年2月

事業内容：システムインテグレーション事業、製品・サービス 開発・販売事業、グローバルソリューション

資本金：4億7,500万円

URL：https://www.system-exe.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社システムエグゼ 総務部 広報チーム

お問い合わせ先：https://www.system-exe.co.jp/contact/