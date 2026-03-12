Z世代の72%がデコで自己肯定感・モチベーション向上を実感。日常に小さな青春を自ら作り出す、Z世代のデコ文化の広がりをZ-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）が第4章インサイトサマリーを公開。

Fiom合同会社

Z世代に特化したクリエイティブカンパニーFiom合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：竹下洋平）が運営しているZ世代の実態や価値観を分析するシンクタンク、Z-SOZOKEN(Z世代創造性研究所)は、2026年3月4日(水)にZ-SOZOKEN THINKTANK 最新調査研究レポートの第3弾として『Z世代のデコ文化』についての調査研究レポートの第4章インサイトサマリー「デコ文化の広がり」をリリースしました。

Z世代同世代目線による分析で新たなインサイトを発掘、探求するZ世代特化の調査研究機関「Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）」が、最新レポートの第4章を独自に公開いたしました。

本レポートの第4章では、デコ文化が単なる「イベントの装飾」から、いかにして「日常のモチベーション向上」や「自己肯定感の獲得」へと広がったのか、その心理的背景に焦点を当てています。

「人と同じもの」よりも「自分オリジナル」を重視し、既製品というキャンバスを自分の「好き」で埋め尽くすことで、日々の生活を主体的に楽しもうとするZ世代の深層心理を調査しました。

「デコ文化の広がり」第4章独自のインサイトを読み解く

本調査の第4章から、Z世代がデコを通じて「精神的な充実感」を自給自足している実態が明らかになりました。

72%が「自己肯定感・モチベーション向上」を実感

デコをすることで自己肯定感やモチベーションが「とてもある」「ややある」と回答した層が72%に到達。勉強道具などの日用品をデコることで、「学校モチベをあげたい」という切実な願望を叶えています。

65%がデコを「自己表現」の手段として確立

「デコで自己表現ができている」と感じる層が過半数を超えました。自分の「好き」を自由に表現できることを重視し、非言語的なアイデンティティの発信手段となっています。

「人と同じ」を拒む「自分オリジナル」へのこだわり

「○○界隈」といった言葉に象徴されるように、自分の「好き」にフォーカスしやすい環境の中、人がまだやっていないことにチャレンジし、独自性を追求する傾向が強まっています。

素材は「あえてシンプル」を選択。ベースを自分色に染める楽しさ

無印良品のノートや無地のタオル、カイロなど「シンプルで物足りないもの」を素材に選び、それを自分の「好き」で埋めることで、日常に小さな「青春」を演出しています。

【調査研究レポート解説】第4章「デコ文化の広がり」

レポート本編第4章では、デコ文化がどのように生活に浸透しているのかを詳細に図解しています。

思い出グッズへの昇華

体育祭などのイベントでチームメイトと同じグッズをデコることで、一体感を形成。作る過程での会話が仲を深めるチャンスとなり、デコがコミュニケーションツールとして機能しています。

自己表現の実感値

デコを通じた自己表現への満足度を可視化。「とても感じる(26%)」「やや感じる(39%)」の合計が65%に達し、個性を形にする有力な手段となっています。

界隈文化の影響

「自分オリジナル」を最優先し、他者との差別化を図るZ世代の心理を分析。特定の界隈（オタク、JK等）に特化したデコが、自分の居場所を定義するタグとなっています。

モチベの源泉

「デコをすることで自己肯定感が上がる」というポジティブな連鎖を図解。単なる作業ではなく、自分の内面を満たすための「心の栄養」としての側面を提示しています。

モチベーションの変化

かつてのイベント限定型から、日常の「どうせ使うものなら可愛くしたい」という感覚へシフト。無印良品などのシンプル素材を「ハック」するZ世代流の楽しみ方を解説しています。

「可愛い」の構成要素

デコ関連の投稿で「可愛い」と感じる要素を定量化。「色使いやデザイン(25人)」がトップで、次いで「統一感(16人)」「手作り感や個性(14人)」が支持されており、視覚的調和と独自性の両立が鍵となっています。

調査概要

調査名：Z世代のデコ文化についての意識調査

調査対象：全国のZ世代(18歳～24歳)

調査期間：2025年7月

分析・レポート作成期間： 2025年8月～2026年2月

調査方法：インターネットを利用したアンケート調査

有効回答数：n=384

調査分析：Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）（運営：Fiom合同会社）

利用条件

情報の出典元として「Fiom合同会社」であることを明記いただきますようお願いいたします。

なぜZ世代は「日常」までデコるのか

Z世代がライフスタイル全般をデコる背景には、彼らが「無機質な日常を自分だけの物語（ストーリー）に変えたい」という強い願望があることが関係しています。

既製品に囲まれた生活の中で、あえてシンプルな素材を選び、そこに「自分の好き」を足し算していくプロセスは、失われがちな主体性を取り戻すための儀式です。72%もの層がモチベーション向上を実感しているのは、デコが「義務（やらされること）」を「自分らしさを発揮するエンタメ」へと変換する強力なハック術だからです。

「デコ」という広がりを見せる文化は、Z世代が社会との接点すべてを「自分仕様」に再編集し、自らの存在を肯定するための、現代の「アイデンティティ・セルフケア」なのです。

本調査研究レポート完全版（全62ページ）を無料でダウンロード

今回ご紹介した内容は、調査研究レポートのほんの一部です。

レポート本編では、Z世代が「自己肯定感」を高めるために選ぶ具体的なデコ素材のランキングや 、界隈別のデコの特徴 、なぜ「平成女児チョコ」がリバイバルしたのかの深掘り。

そして企業が「デコ」という文脈をマーケティングに応用し、Z世代に「自己表現の余白」を提供するための具体的な手法まで、多角的に分析しています。

Z-SOZOKEN所長のコメント

◆竹下洋平（たけしたようへい）

Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）所長

Fiom合同会社CEO

2005年生まれ。2021年10月にFiom合同会社を設立。Z世代のクリエイターの創造性を最大化させるをミッションに、Z世代によるZ世代向けのコミュニケーションプロデュース事業、リサーチ＆プランニング事業を展開している。上場企業から大企業、中小企業、ベンチャー、スタートアップ、行政や自治体と幅広い組織の支援実績を持つ。Z世代の創造性を活かし、Z世代向け広告コミュニケーションの上流設計から制作、運用までワンストップで実行支援する。

「72%が自己肯定感の向上を実感しているという事実は、彼らにとってデコが単なる趣味を超え、重要なメンタル維持の手段であることを示しています」。

かつてのデコは『目立つため』でしたが、今は『自分を満たすため』へと深化しています。

無印良品などのシンプルな素材に自分の『好き』を投影する行為は、溢れる情報の中でも自分を見失いたくないというZ世代らしい誠実な抵抗の現れです。

企業はこの『カスタマイズの余白』を理解する必要があります。

完璧に作り込まれた『完成品』を与えるのではなく、彼らが自らの手で完成させ、自己肯定感を高められる『素材としての価値』を提供できるかどうかが、共感を得るための決定的なポイントとなります。

Z世代への訴求にお悩みの方へ

「シンプル志向のZ世代に対し、どう商品の魅力を伝えればいいか」「デコの文脈を活用して、ファンと一緒にブランドを作りたい」

今回の調査研究を見て、少しでもそう感じたご担当者様へ。

弊社はメンバー全員がZ世代当事者で構成されたZ世代に特化したクリエイティブカンパニーです。

Z世代ならではの感性や同世代の視点を活かしたアプローチで、マーケティングリサーチ、戦略設計から企画立案、制作、運用までワンストップで統合的にご支援しております。

Z世代や若年層向けの企画制作マーケティング/ブランディングでお困りの方はお気軽にご相談ください。

「Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）」について

Z世代の創造性で未来を創る。Z世代特化の次世代型シンクタンク。

「Z-SOZOKEN」とはZ世代向けクリエイティブカンパニーFiom合同会社が運営しているZ世代同世代目線による分析で新たなインサイトを発掘、探求するZ世代特化の次世代型シンクタンクです。

Z世代の実態や価値観をZ世代当事者たちが様々な観点から把握・分析。

時代の最先端をゆくZ世代の未知なる文化を解き明かし、時代を切り開く新たな価値観を探求しております。

リアルZ世代起点でZ世代に届く共感を軸としたコミュニケーションやプロモーション設計に活用できる実践的なマーケティング情報を提供しています。

公式サイト：https://z-sozoken.studio.site

Fiom合同会社について

Z世代に特化したZ世代のクリエイティブカンパニー

メンバー全員がZ世代で構成されたZ世代に特化したクリエイティブカンパニー。

Z世代の創造性を基点としたZ世代目線のアプローチを実施。

Z世代向け広告コミュニケーション領域の上流設計から制作・運用まで実行支援する。

時代の最先端をゆくZ世代の感性を活かしたクリエイティブカンパニー。

社名：Fiom合同会社

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階

設立：2021年10月15日

代表：竹下洋平

HP：https://fiom-llc.studio.site

本件に関するお問い合わせ

メール info@fiomllc.com

