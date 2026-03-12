無人ホテル・民泊運営の「安心・安全の高品質・高収益体制」を構築。好評によりCOMPASS STAYが代行切り替えキャンペーンの対象エリアを全国へ拡大！

株式会社羅針盤

株式会社羅針盤（本社：東京都中央区／代表取締役：佐々木 文人）が提供する民泊・無人ホテルの運営代行サービス「COMPASS STAY」は、2026年1月より一都三県を対象に、すでに民泊・旅館業を運営されているオーナー様向けに期間限定の「運営代行切り替えキャンペーン」を実施してまいりました。

このたび、ご好評につき対応エリアを全国へ拡大いたします。

本キャンペーンでは、通常発生する初期費用を無料とし、あわせて運営代行手数料を特別条件にてご提供いたします。

既存の運営体制やコストに課題を感じている事業者様にとって、リスクを抑えながら代行会社を切り替えていただける機会となっております。

本キャンペーンにご関心をお持ちの方は、下記お問い合わせフォームより、

「キャンペーンを見た」とご明記のうえ、対象物件の情報をご入力ください。

▼お問い合わせフォーム

https://www.compassstay.jp/contact

キャンペーン概要

COMPASS STAYの高品質・高収益体制

民泊運営代行ならCOMPASS STAY- 内容：- - １.サービス料：3ヵ月間、運営代行手数料半額（15％→7.5％）- - ２.初期費用：無料 ※条件あり※初期費用には各種コンテンツ費用、チェックイン体制構築費用を含みます。現地作業・交通費・許認可変更費用はお客様負担になります。※運営品質確保のため、切り替え時には現地確認を必須としております。- - 期間：2026年2月～2026年5月末 ※合意時点- - 対象エリア：全国- - 対象条件：切り替え対象の部屋数が3室以上※物件規模や切り替え前の運営条件により、内容が一部異なる場合がございます。１.24時間365日の安心オペレーション

COMPASS STAYでは、24時間365日対応の運営オペレーション体制を構築。ゲスト対応からトラブル対応まで一貫して担うことで、オーナー様の工数削減と運営負荷の軽減に貢献します。

実際に運営を切り替えたお客様や新規に民泊を立ち上げたお客様からは、「安心してコミュニケーションが取れる」「任せられる体制が整っている」といった評価をいただいています。

実際に、Airbnbのスーパーホスト率87%*、Booking.comの平均口コミ8.8点*を獲得するなど、高いクオリティを誇ります。

※2025年12月時点／弊社調べ

【インタビュー記事】株式会社リビングセンター：オープン初日から予約・賃貸活用の2倍の売上高を実現 熱意あふれる担当者が民泊の開業から高品質な運営までサポートするCOMPASS STAY(https://www.compassstay.jp/interview/living_center)

２.データに基づく需要予測とレベニューマネジメント

宿泊施設の立地や季節性に加え、宿泊者の国籍・年齢層・予約タイミングなどのデータを活用した需要予測を実施。専門のレベニューマネジメントチームが市場動向を分析し、ダイナミックプライシングを導入することで、平均単価の向上と稼働率の最大化を同時に実現します。

過去には、運営開始から4か月間で稼働率97％を達成した事例もあります。

URL：COMPASS STAY、渋谷の民泊施設「ORIENS SHIBUYA」運用開始から4ヶ月で予約率97％を達成。インバウンド需要の取り込みに成功(https://www.compassstay.jp/news/20251125)

３.インバウンド集客に強い

COMPASS STAYは、インバウンド需要の取り込みに強みを持っています。

エリアごとに多い国籍や滞在傾向を分析し、最適なOTAやマーケティング施策を選定。日本人需要だけでは埋めにくい平日や長期滞在についても、インバウンド集客により安定した稼働を実現します。

４.民泊×マンスリー運営が可能

民泊新法の180日制限にカウントされないマンスリー運営を組み合わせることで、繁忙期は民泊として高単価運営、閑散期はマンスリーで安定収益を確保するハイブリッド運営が可能です。

エリア需要やイベント、季節要因を踏まえた価格調整と定期的なデータ分析により、年間を通じた収益の最大化を支援します。

５.法令遵守を徹底した、安心・持続可能な運営体制

近年、民泊においては許認可の不備や運営ルール違反による営業停止・免許取消といったニュースも増えています。COMPASS STAYでは、旅館業法・住宅宿泊事業法をはじめとした各種法令を遵守した運営体制を徹底しており、行政対応や運営ルールの整備まで含めてオーナー様をサポートしています。

こうした遵法体制と運営品質が評価され、多数の大手不動産企業様との取引実績を有しています。安心して長期的に運営を任せられるパートナーとして選ばれている点も、COMPASS STAYの強みです。

【インタビュー記事】積水ハウス不動産株式会社：ADRがエリア平均比150％・客室稼働率99.23％。積水ハウスグループ関東初のホテル事業を成功に導いた丁寧な伴走 。(https://www.compassstay.jp/interview/sekisuihouse-realestate)

お問い合わせ先

【運営会社】株式会社羅針盤

株式会社羅針盤は、「日本の魅力で、世界を豊かに」をミッションに掲げ、宿泊業のサポート、オプショナルツアーの企画運営、着物のレンタル、観光に関するコンサルティングサービス、ガイドコミュニティ及びメディアの運営など、観光・インバウンド領域で多様なサービスを展開しています。

日本は世界の中でも有数の観光資源大国であり、自然、気候、文化、食、すべてにおいて魅力的な環境が揃っています。そんな日本の素晴らしいコンテンツを活かし、全世界の多くの方々に最高の観光体験をご提供することはもちろん、観光・インバウンド領域のトップランナーとして日本の文化を守り受け継いでいくことや、観光を通じた日本経済の活性化・国際交流の促進も目指しています。

観光を、もっとワクワクする方へ、日本を、もっと盛り上がる方へ。それが、私たち羅針盤が存在する理由です。提携のご相談など、是非お気軽にご連絡ください。

会社名：株式会社羅針盤

代表取締役：佐々木 文人

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：観光・インバウンド関連事業

HP：https://compasscorp.jp/

民泊運営代行サービス「COMPASS STAY」について

株式会社羅針盤のCOMPASS STAYでは、民泊・無人ホテルの設計から運用までワンストップでサポートし、物件収益の最大化をいたします。別荘や空き家などの幅広い物件での実績を有しておりますので、お持ちの物件にて検討されたい方や代行会社の切り替えを検討されている方は物件の情報を明記の上、お気軽にお問い合わせください。

URL：https://www.compassstay.jp/