【ホテルライクインテリア】いつもそばに“うちの子”を。愛犬・愛猫モチーフの刺繍オーダー受付開始。
ラグジュアリーベッドリネン・ラウンジウェアを展開するインテリアブランド「ホテルライクインテリア」（代表取締役 清水葉子：東京都港区、URL：https://www.modernrattan.net）は、愛犬・愛猫のぬくもりを刺繍で形にする「うちの子デザイン」オーダーがスタートしました。
■「うちの子デザイン」刺繍オーダーについて
「うちの子デザイン」は、愛・猫をモチーフにした刺繍をポーチやタオルなどのアイテムに施すことができるオーダーサービスです。
お散歩グッズをまとめるポーチや、日常使いのアイテムに刺繍を添えることで、日常のふとした瞬間に、“うちの子”の愛らしい存在を感じていただけます。
自分用としてはもちろん、愛犬家・愛猫家の方へのギフトとしてもおすすめです。
豊富なモチーフの中から、お好みのデザインをお選びいただけます。
暮らしの中で、いつもそばに“うちの子”を。ぜひこの特別な刺繍オーダーをお楽しみください。
詳細は特集ページをご覧くださいませ。
「うちの子デザイン」 詳細はこちら：https://www.modernrattan.net/hpgen/HPB/entries/314.html
■ホテルライクインテリアについて
ブランドコンセプト
一流ホテルの寝心地をご自宅で
「非日常」の空間が、一日の始まりと終わりを特別な時間にする。
ラグジュアリーホテルでの体験ではそんな感覚が刻まれているのではないでしょうか。
休息を取るための部屋から、幸せを感じられる場所へ。
私たちホテルライクインテリアが提案するのは、至福とロマンに満ちたベッドルームです。
https://www.modernrattan.net/about_us.html
■店舗リスト
・伊勢丹新宿店
・東京ミッドタウン店
・麻布台ヒルズ店
・阪急うめだ店
・ニュウマン高輪店
https://www.modernrattan.net/hpgen/HPB/entries/53.html
■HP・SNS
▼公式オンラインショップ
・https://www.modernrattan.net/
▼SNS
・Instagram：https://www.instagram.com/hotellikeinterior/
・X：https://x.com/hotellikei
・YouTube：https://www.youtube.com/@hotellike