日本ベネックス、健康経営優良法人2026（ブライト500）に認定

株式会社日本ベネックス（本社：長崎県諫早市、代表取締役社長：小林洋平、以下「日本ベネックス」）は、2026年3月9日に経済産業省と日本健康会議が顕彰する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門、ブライト500）」に認定されました。

「健康経営優良法人（中小規模法人部門）」は優良な健康経営を実践している中小規模法人を表彰する制度で、ブライト500は、特に優れた取り組みを行う上位500法人に与えられる称号です。当社従業員が健康でいきいきと働き続けるために積極的に取り組んできたさまざまな施策が評価されました。

健康経営優良法人認定制度*とは、日本健康会議が実施する、従業員の健康管理や健康増進の取り組みについて、特に優良な健康経営を実践している法人を認定する制度です。

日本ベネックスでは、健康診断受診率の実質100％達成やメンタルヘルス対策の推進など、従業員の心身の健康保持・増進に向けた取り組みを積極的に進めています。

これらの活動を通じて、従業員とその家族の健康と、会社および社会の持続的な発展に貢献する経営を目指しています。

今後も、パーパス「いい仕事を、しつづける。」のもと、従業員の健康増進と組織の活性化を図る「健康経営」を積極的に推進してまいります。

※ 健康経営優良法人認定制度について 健康経営優良法人認定制度(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)（METI/経済産業

省）

〈株式会社日本ベネックスについて〉

創業以来、68年の精密板金加工の実績をベースに、2012年より再生可能エネルギー事

業に参入し、事業の新しい柱を確立。「いい仕事を、しつづける。」をパーパスに掲

げ、社会に新たな価値を創造する事業を展開している。

URL ：https://www.japan-benex.co.jp/

本社 ：長崎県諫早市津久葉町99番地48

代表者 ：代表取締役社長 小林洋平

設立 ：1957年

従業員数：200名（グループ会社含む）

事業内容：

・製造事業（精密板金加工技術をコア技術とした各種産業機器の設計・製造）

・環境エネルギー事業（再生可能エネルギー設備設計・施工及び自社発電所の運営）