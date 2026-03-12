Uber Japan株式会社

● Uberとして日本で初となる自動運転プロジェクトに、WayveがAI技術のパートナー、日産が自動車メーカーのパートナーとして参画

●本プロジェクトは、WayveとUberが発表したロンドンを含む世界10都市以上へのロボタクシーの展開計画の一つ

●関係当局と協議を進め、2026年後半に東京にて、ロボタクシーの試験運行の開始を目指す

Wayve、Uber Technologies、日産自動車株式会社の3社は、ロボタクシーの開発における協業および展開に関する取り組みを開始するため、3社間で覚書（MOU）を締結したことを発表しました。3社は、2026年後半に東京で試験運行を実施するための準備を開始します。本試験運行では、WayveのAI Driverを搭載した「日産リーフ」をUberのプラットフォームを通じて提供します。

本協業は、日本におけるUber初の自動運転車パートナーシップであると同時に、ロンドンを含む世界10都市以上でのサービスの展開を計画するWayveのグローバル・ロボタクシープロジェクトにおける重要なマイルストーンとなります。

本枠組みでは、WayveのエンドツーエンドAI自動運転システムを、WayveのAI Driverに対応した日産のベース車両に統合し、さらにUberの配車プラットフォームと接続することで、ロボタクシーと利用者を結びつける仕組みの実現を目指します。

初期段階では、訓練を受けたセーフティードライバーが同乗し、車両はUberのネットワーク上で運行されます。利用者は日常の移動の一部として、ロボタクシーサービスを体験することができます。

Wayve、Uber、日産の3社は、交通量の多さや複雑な道路構造、そして高い安全基準を有する世界で最も難易度の高い市場の一つである東京において、最先端かつ安全で信頼性の高いロボタクシーサービスの導入を目指します。

WayveのAI Driverは、HDマップを使用することなく、実世界のデータから学習し、新たな道路や都市環境に適応し走行する能力を備えています。これにより、新しい地域への展開や、東京のようなダイナミックな都市環境への迅速な導入も可能となります。

Wayve 共同創業者兼CEO アレックス・ケンダル：

「Embodied AIの導入を、先進的なモビリティ市場である東京で試みることは、非常に重要なステップです。私たちは2025年から日本での技術検証を開始し、日本特有の道路環境のデータを蓄積してきました。今回、Uberおよび日産とのパートナーシップによるロボタクシー実用化に向けた取り組みは、まずは試験運行から慎重に開始し、性能の向上を図っていきます。」

日産自動車株式会社 社長兼CEO イヴァン・エスピノーサ：

「日産は、この新たなモビリティ・イノベーションの協業に参画できることを誇りに思います。すでに私たちはWayveとともに先進的なAI技術を市販車のラインアップ全体に拡大していく取り組みを進めています。今回、東京においてWayveのAI技術、Uberのネットワーク、日産の車両を組み合わせたロボタクシーの試験運行を行い、協業を拡大していくことを嬉しく思います。この取り組みは日産が目指す『モビリティの知能化で 日々の生活を変えていく』という方向を示すものです。」

Uber CEO ダラ・コスロシャヒ：

「自動運転モビリティは、Uberプラットフォームにおいて、ますます重要な要素となっています。Wayveとの協業を拡大し、日産とともに東京でロボタクシーサービスを提供できることを大変楽しみにしています。ロンドンで予定している試験運行に続き、その取り組みを東京へと広げ、世界有数の大都市において先進的で現代的な移動体験を提供していきます。

日本は、ドライバー不足などの社会課題に対してイノベーションによる解決を図り、都市交通の未来を支えていく上で、非常に重要な市場です。本発表は、当社の長期的な日本へのコミットメントを改めて示すものです。Uberアプリを通じて、より多様でシームレスな移動手段を利用者に提供することを目指します。」

Uberは、タクシー事業者との提携を通じて本サービスを導入する計画であり、現在、関係省庁と緊密に連携するとともに、提携パートナーの選定も進めています。

また本発表にあわせて、新型「日産リーフ」をベースとしたロボタクシーの試作車を初公開しました。

本発表は、安全で知能化された自動運転モビリティを世界規模で拡大していくという3社共通の目標を示すものです。WayveのAI技術、日産の最先端の車両、Uberのネットワークを組み合わせることで、自動運転モビリティをより多くの都市に展開することを目指します。