【歴史を体感】当時の様子がよみがえる万富東大寺瓦窯跡のＡＲを公開！
岡山市産業観光局観光部プロモーション・MICE推進課（岡山市北区大供一丁目１番１号）は、令和８年３月５日（木）、岡山市東区瀬戸町万富にある史跡「万富東大寺瓦窯跡」で、東大寺の瓦の製造の様子を最新のＣＧで再現したＡＲコンテンツを公開しました。
■ 万富東大寺瓦窯跡とは
岡山市東区瀬戸町万富にある史跡で、鎌倉時代に奈良の東大寺再建のために瓦を焼いた場所です。万富には燃料や良質の粘土が多量にあり、以前から焼き物の生産が盛んであり、奈良へ運ぶための水運が適していたため、この地に瓦製造に選ばれたと推測されています。
■ 万富東大寺瓦窯跡ＡＲの公開
万富東大寺瓦窯跡でどのように東大寺の瓦が焼かれていたのかを、最新のＣＧを活用し、ＡＲで再現。スマートフォン等で実際の風景に鎌倉時代の巨大な窯が重なり合う、現地ならではの臨場感あふれる体験ができます。
（１）公開日
令和８年３月５日（木）から
（２）公開場所
万富東大寺瓦窯跡内（東区瀬戸町万富）
（３）体験方法
Step１. ＡＲを起動するアプリ（ストリートミュージアム(R)）をダウンロード
●ストリートミュージアム(R)
・App Store ｜
https://apps.apple.com/jp/app/ストリートミュージアム/id1151091144(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0/id1151091144)
・GooglePlay｜
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.toppan.streetmuseum.android&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.toppan.streetmuseum.android&pcampaignid=web_share)
Step２. 現地でアプリを起動し、ＡＲを体験
※ＡＲは、現地でのみ体験できます。
万富東大寺瓦窯跡VR・ARガイド（チラシ）
□「おかやまレキタビ」でも紹介中！
URL：https://rekitabi.jp/news/2608
■ 万富東大寺瓦窯跡の紹介動画
ＡＲの公開に合わせて、最新CGを活用した万富東大寺瓦窯跡の紹介動画をYouTubeに掲載しています。万富東大寺瓦窯跡の歴史をわかりやすく、コンパクトにまとめた動画です。
動画URL：https://youtu.be/_YASJbihUnE
『東大寺再建を支えた万富東大寺瓦窯』
■ 万富東大寺瓦窯跡の歴史ストーリー
万富東大寺瓦窯跡の詳しい歴史ストーリー「東大寺再建瓦と偉人たち」は、歴史観光Webサイト「おかやまレキタビ」で公開中！
「おかやまレキタビ」URL： https://rekitabi.jp/story/story-1276
歴史観光Webサイト「おかやまレキタビ」
■ 制作
岡山市（プロモーション・MICE推進課）