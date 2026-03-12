【歴史を体感】当時の様子がよみがえる万富東大寺瓦窯跡のＡＲを公開！

岡山市

岡山市産業観光局観光部プロモーション・MICE推進課（岡山市北区大供一丁目１番１号）は、令和８年３月５日（木）、岡山市東区瀬戸町万富にある史跡「万富東大寺瓦窯跡」で、東大寺の瓦の製造の様子を最新のＣＧで再現したＡＲコンテンツを公開しました。

■ 万富東大寺瓦窯跡とは

岡山市東区瀬戸町万富にある史跡で、鎌倉時代に奈良の東大寺再建のために瓦を焼いた場所です。万富には燃料や良質の粘土が多量にあり、以前から焼き物の生産が盛んであり、奈良へ運ぶための水運が適していたため、この地に瓦製造に選ばれたと推測されています。

万富東大寺瓦窯跡 地図

■ 万富東大寺瓦窯跡ＡＲの公開

万富東大寺瓦窯跡でどのように東大寺の瓦が焼かれていたのかを、最新のＣＧを活用し、ＡＲで再現。スマートフォン等で実際の風景に鎌倉時代の巨大な窯が重なり合う、現地ならではの臨場感あふれる体験ができます。

（１）公開日

令和８年３月５日（木）から

（２）公開場所

万富東大寺瓦窯跡内（東区瀬戸町万富）

（３）体験方法

Step１. ＡＲを起動するアプリ（ストリートミュージアム(R)）をダウンロード

●ストリートミュージアム(R)

・App Store ｜

https://apps.apple.com/jp/app/ストリートミュージアム/id1151091144(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0/id1151091144)

・GooglePlay｜

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.toppan.streetmuseum.android&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.toppan.streetmuseum.android&pcampaignid=web_share)

Step２. 現地でアプリを起動し、ＡＲを体験

※ＡＲは、現地でのみ体験できます。

万富東大寺瓦窯跡VR・ARガイド（チラシ）

□「おかやまレキタビ」でも紹介中！

URL：https://rekitabi.jp/news/2608

■ 万富東大寺瓦窯跡の紹介動画

ＡＲの公開に合わせて、最新CGを活用した万富東大寺瓦窯跡の紹介動画をYouTubeに掲載しています。万富東大寺瓦窯跡の歴史をわかりやすく、コンパクトにまとめた動画です。

動画URL：https://youtu.be/_YASJbihUnE

『東大寺再建を支えた万富東大寺瓦窯』

■ 万富東大寺瓦窯跡の歴史ストーリー

万富東大寺瓦窯跡の詳しい歴史ストーリー「東大寺再建瓦と偉人たち」は、歴史観光Webサイト「おかやまレキタビ」で公開中！

「おかやまレキタビ」URL： https://rekitabi.jp/story/story-1276

歴史観光Webサイト「おかやまレキタビ」

■ 制作

岡山市（プロモーション・MICE推進課）