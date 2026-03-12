新講座「データ分析基礎 - seabornで体験するデータビジュアライゼーション」提供開始

NABLAS株式会社

AI総合研究所として活動するNABLAS株式会社（本社 : 東京都文京区本郷、 代表取締役 所長 : 中山 浩太郎、 以下「当社」）が提供する実課題の解決を目的としたAI人材育成サービス iLect は、この度、新しい講座「データ分析基礎 - seabornで体験するデータビジュアライゼーション」の提供を開始しました。 「データ分析基礎 - seabornで体験するデータビジュアライゼーション」では、データの可視化を通じて、データの持つ意味を読み解くことができる人材育成を目指します。

講座の特徴

本講座は、seabornを使った探索的データ分析（ Exploratory Data Analysis : EDA ）の基本を理解することを目的とします。 「なぜこの図を描くのか」 「どのような数学的意味があるか」 「どのような場面で使うか」 この3つを軸として業務に活かせるデータ分析の基礎を学んでいきます。単に数値を集計したり可視化するのではなく、問いに答えることを目的とした可視化や集計のスキル習得を目指します。

受講対象者

講座のゴール

これからデータ分析を始める方- EDA（探索的データ分析）の基礎を学びたい方- 報告書の説得力を上げたいビジネスサイドの方- 手元にデータはあるが活用方法に悩んでいる方既にPythonや表計算ソフトを用いたデータ分析をしている方- Pythonを用いたデータ分析を学び始めた方- 表計算ソフトのデータ処理能力に限界を感じている方- Matplotlibによるデータの可視化に躓いた方

・データの意味ある可視化（seabornを用いたさまざまなデータ表現方法の獲得）

・EDA観点（相関、分布、クラスバランス、平均比較）を自分でチェックできる

・実務を想定したEDAのフローを理解し、実行できる

カリキュラム

計2日間 1日4時間

お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38634/table/120_1_bf86d399cf087210f9d297c8ad9d00c0.jpg?v=202603121051 ]

講座の詳細、開催のご相談などそのほかのお問い合わせついてもお気軽にご相談ください。

講座の詳細：https://www.ilect.net/ilect-courses/seaborn

お問い合わせ：https://www.ilect.net/contact

NABLAS株式会社について

当社は東大発のベンチャーであり、AI人材教育・育成機関、そして最先端のAI技術、特にDeep Learning技術を活用したソリューションを提供するAI総合研究所です。AI人材育成事業では、東京大学で開発したAI人材教育コンテンツを当社でアップデートしたコンテンツを学習環境 iLect System と共に、AI人材育成サービスとして提供しています。AIコンサル・R&D事業では、AI技術の導入・研究・開発について技術面でのコンサルティング業務を展開し、クライアントの状況に応じてAI技術の導入・開発など技術面でのサービス提供を行っています。AI技術の社会実装を様々な形で実現し、より良い未来を創造するための技術やサービスを探索・創造し続ける存在として、「Discover the gradients, Towards the future」のミッションのもと次世代を支える技術やサービスの開発に取り組んでいきます。

会社概要

社名：NABLAS株式会社

代表者：代表取締役 所長 中山 浩太郎

本社：東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビル1F

設立：2017年3月

事業内容：AI人材育成事業 / コンサルティング / 研究開発

URL：https://nablas.com