生成AIの活用で企業のマーケティング活動を支援するネットイヤーグループ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO 廣中龍蔵、以下：ネットイヤーグループ）は、モバイル計測およびアドフラウド（広告不正）防止の業界リーダーであるadjust株式会社（本社：独・ベルリン、CEO：アンドレイ・カザコフ、日本ゼネラルマネージャー：佐々直紀、以下：Adjust）とパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

本パートナーシップにより、ネットイヤーグループは、モバイルアプリのインストールからユーザー行動分析、そして施策実行までをシームレスにつなぐデータ基盤を構築し、AI活用を見据えた高度なモバイルマーケティング支援体制を強化します。

■背景

昨今、生活者のデジタル接点はモバイルアプリへ急速にシフトしています。企業にとって、アプリを通じた顧客体験（UX）の向上は重要な経営課題です。一方、プライバシー保護規制の強化により、データの取得・活用の難易度は高まり、マーケティング投資の費用対効果（ROI）を正確に把握しにくい状況が続いています。

AIによる予測やパーソナライゼーションの成果を左右するのは「データの質」です。ネットイヤーグループは、正確な流入経路の計測データが、その後の分析とAI活用の成否を握ると考え、日本国内でトップクラスのシェアと実績を持つモバイル計測パートナー（MMP）であるAdjustとの連携を決定しました。

■Adjust（アジャスト）について

Adjustは、モバイルアプリの成長を加速させるための計測・分析プラットフォームです。広告の費用対効果を測定するアトリビューション計測に加え、機械学習を活用したアドフラウド（広告不正）防止機能により、信頼性の高いデータを提供します。

日本国内においてもアプリ向け効果測定SDKとしてトップクラスのシェアを誇り、充実したレポート機能と優れたコストパフォーマンス、そして経験豊富な日本専属チームによる手厚いサポート体制が高く評価されています。

■ご提供価値とメリット

本提携により、ネットイヤーグループは以下の価値を提供します。

1. 流入から定着まで、データをつなぐ「トータルソリューション」

行動分析「Amplitude」、カスタマーエンゲージメント基盤「Braze」、モバイル計測「Adjust」を連携させ、流入から定着までのデータを一気通貫で扱える環境を構築します。

具体的には、「どの広告から来たか（Adjust）」「アプリ内でどう行動したか（Amplitude）」「誰にいつ何を届けるか（Braze）」をシームレスに統合。分断しがちなデータをつなぎ、施策実行のスピードとROI改善をご支援します。

2. AI活用のための「クリーンなデータ基盤」の構築

Adjustの不正検知機能により、ボット等の不正トラフィックを排除し、分析・最適化に耐えるデータ品質を確保します。高品質データをもとに、AmplitudeやBrazeの予測分析や最適化機能の精度向上を図り、ターゲティングやレコメンデーションの改善につなげます。

3. 日本市場に最適化された導入・運用支援

Adjustの国内サポート体制と、ネットイヤーグループのコンサルティングを組み合わせ、要件整理から実装・運用までを伴走します。技術面の導入ハードルを下げ、アプリ成長戦略の立ち上げと実行を加速します。

■今後の展望

ネットイヤーグループは、Adjustとのパートナーシップを通じて、モバイルアプリデータの可視化と活用を推進します。AI時代に求められるデータドリブンな意思決定を支援し、クライアント企業のアプリビジネスの成長と、エンドユーザーにとって心地よいデジタル体験の創出に貢献してまいります。

【ネットイヤーグループ株式会社（東証グロース：証券コード 3622）】

ネットイヤーグループは、生成AIを活用した革新的なマーケティングを支援しています。

マーケティング領域のコンサルティング、サービスデザイン、UXデザイン、システム開発、ツールの選択や導入において、生成AIを活用した支援を提供し、多様化・高度化するビジネスニーズに対応しています。「UX・データ・生成AI」を融合したアプローチで、新たなビジネス機会の創出、業務効率の向上、そして顧客エンゲージメントの強化で顧客企業のビジネスに貢献してまいります。

企業サイト https://www.netyear.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

ネットイヤーグループ株式会社

担当：佐野

TEL：03-6369-0500

MAIL：pr@netyear.net