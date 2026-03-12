【Bカートアプリストア】受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォーム『Bカート』がデータ連携を大きく拡張する『テットリンク』とのAPI連携を開始

株式会社Dai

受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォーム『Bカート』を提供する株式会社Dai(ダイ)(京都市中京区、代表取締役：木脇 和政)は、株式会社テットラスト(福井県福井市、代表取締役：宮下 哲一)が提供する『テットリンク』と『Bカート』のAPI連携の開始と共に、『Bカートアプリストア』への掲載を開始したことをお知らせいたします。

▼ Bカートアプリストア ： https://app.bcart.jp/

▼ 『テットリンク』 アプリストアページ ： https://app.bcart.jp/apps/73

Bカート×テットリンクの連携概要

『テットリンク』は、Bカートのデータを販売管理・会計・倉庫管理など多種多様なクラウドシステムへ連携させるアプリです。豊富な連携実績をもとに、初めての方でも扱いやすいシンプルな操作性と、導入後すぐに業務改善へつなげやすい点が評価されています。

本アプリを活用することで、Bカート上で発生した受注や顧客情報、商品情報などを外部システムへスムーズに連携でき、これまで手作業で行っていた転記・入力・確認といった業務を削減できます。

また、二重入力を回避できるため、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラー防止にもつながり、業務品質の向上が期待できます。さらに、データをリアルタイムに近い形で反映できるため、部門間の情報共有がスムーズになり、受注後の処理から出荷・請求までの流れを滞りなく進めやすくなります。

連携例：

・Bカート → 販売管理システム（受注処理・売上計上の効率化）

・Bカート → 会計システム（請求・入金管理の迅速化）

・Bカート → 倉庫管理システム（出荷指示の精度向上、作業負荷の軽減）

テットリンクとは

テットリンクは、Bカートのデータを多種多様なシステムと連携させるアプリです。

連携経験の豊富さや、使用方法が簡単で使いやすいアプリで評価をいただいております。

【会社概要】

株式会社テットラスト

所在地 ：〒910-0016 福井県福井市大宮3丁目28-25 大宮ビル100号

代表者 ：宮下哲一

設立 ：2008年5月

事業内容 ：システムに関する企画・設計・製造・業務運用支援

ネット通販受注管理システム「i-通販」を開発・提供

企業サイト ：https://tetrust.co.jp/

Bカートとは

『Bカート』（https://bcart.jp/(https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312)）は運営実績No.1(※日本ネット経済新聞社調べ)の受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォームとして、導入実績2000社超、延べ75万社超の法人及び事業者の取引にご利用いただいております。本格的なBtoB EC・Web受発注システムが、月額9,800円～、即日でスモールスタートできるサービスです。

我々 Bカートは、『はたらくを変える』というミッションのもと、BtoB EC業界の発展に貢献してまいります。

Bカートについて詳しく見る :https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312