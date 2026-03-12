JVCケンウッド、製造オペレーションの高度化に向けてIFS Cloudを採用

IFSジャパン株式会社AI搭載ERP／MESプラットフォームにより、製造・SCM基盤のモダナイゼーションを推進

2026年3月12日、東京 - 産業用AIソフトウェアのリーディングプロバイダーであるIFSは本日、 株式会社JVCケンウッドが、次世代のERP（基幹業務システム）およびMES（製造実行システム） プラットフォームとして「IFS Cloud」を採用したことを発表しました。本プロジェクトは、株式会社ドリームインキュベータ（DI）とのパートナーシップのもとで実施され、JVCケンウッドの国内外の製造拠点および関連部門を対象に展開される予定です。パイロット稼働は2027年6月を予定しています。

JVCケンウッドは、将来を見据えた基幹システムのモダナイゼーションと、サプライチェーン・マネジメント改革の推進に取り組んでいます。業務の標準化、可視性、拡張性の実現に向けて、従来の分断されたレガシーシステムの抜本的な刷新を検討してきました。IFS Cloudの導入により、同社は財務、サプライチェーン、調達、製造、MES、倉庫管理、計画、プロジェクト管理といった領域を単一のクラウドプラットフォームに統合し、高いFit-to-Standardの採用とグローバルで標準化された業務プロセスを実現します。

本導入の中核にあるのは、産業用AIを活用し、リアルタイムかつデータ駆動型の意思決定を可能にするとともに、製造オペレーション全体に存在するサイロを解消するというJVCケンウッドのビジョンです。IFS CloudのAI搭載機能は、サプライチェーンの不確実性や製造の複雑化が進む環境下において、同社が競争力を維持・強化するための基盤を提供します。ディスクリート製造における強みと、統合されたMES機能により、生産計画やサプライチェーン実行から製造オペレーション、在庫管理に至るまで、エンドツーエンドの業務を支えるデジタル基盤として機能します。

IFS アジア太平洋・日本・中東・アフリカ地域（APJMEA）担当プレジデントのハンネス・リーベは次のように述べています。

「JVCケンウッド様がIFS Cloudによるモダナイゼーションを選択されたことは、モビリティおよびエレクトロニクス分野を含む製造業が直面する戦略的要請を象徴しています。分断されたレガシー基盤をAI搭載の統合ERP／MESプラットフォームに置き換えることで、将来の競争力に向けた確かな基盤が構築されます。本導入は、今日の製造業に不可欠な業務プロセスの標準化、サプライチェーンの可視化、そしてインテリジェントな自動化を可能にします。」

JVCケンウッドの取締役 常務執行役員の園田 剛男氏は次のように述べています。

「IFS Cloudの採用は、当社のグローバルなオペレーションを将来に向けて進化させていくための重要な判断でした。サプライチェーン・マネジメント改革を加速させる中で、レガシーシステムの制約を解消し、産業用AIを活用して標準化されたプロセスと高い透明性を実現できるプラットフォームが不可欠でした。IFS Cloudは、ますます複雑化するグローバル市場において競争力を発揮するための、統合されたAI対応基盤を提供してくれます。」

本導入は、競争が激しい日本の製造業界におけるIFSの重要な実績となり、産業用AIを活用した大規模かつ複雑なデジタルトランスフォーメーションを支援する同社の強みを示すものです。

IFSについて

IFSは、産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの分野で世界をリードするプロバイダーであり、製造、資産管理、サービス運用を通じて、地球を支え、守るハードコアなビジネスを支援しています。IFSのテクノロジーは、製品を製造し、複雑な資産を保守し、サービス重視の業務を管理する企業が、産業用AIの変革力を活用し、生産性、効率性、持続可能性を向上させることを可能にします。

IFS Cloudは、AIを活用した完全にコンポーザブルなプラットフォームであり、お客様の特定の要件やビジネスの進化に柔軟に対応できるよう設計されています。ERP、EAM（企業資産管理）、SCM（サプライチェーン管理）、FSM（フィールドサービス管理）などのニーズを包括的にカバーします。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、「サービスの瞬間 (Moment of Service(TM)) 」を実現できるように支援します。

IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った5人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/ja(http://www.ifs.com/ja)をご覧ください。