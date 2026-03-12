【nana’s green tea】価格改定のお知らせ

株式会社七葉

日本茶・抹茶をテーマとするカフェブランド「nana's green tea」を運営する株式会社 七葉（本社：東京都目黒区・代表取締役 朽網一人）は、2026年4月1日（水）より全国の店舗にて一部メニューの価格を改定いたします。

nana’s green teaでは、商品をできる限りお求めやすい価格で提供できるよう努めてまいりました。しかしながら、昨今の原材料価格や人件費、エネルギーコストの高騰に加え、世界的な需要拡大の影響により主原料である抹茶および日本茶の価格も上昇しており、従来の価格を維持することが困難な状況となりました。

これからも変わらぬ品質とサービスをお届けするため、慎重に検討を重ねた結果 、一部商品の価格を改定させていただくこととなりました。

当店では、京都宇治・山政小山園によるオリジナルブレンド抹茶、京都宇治・売茶 中村によるオリジナル焙煎ほうじ茶、国産有機米（※一部店舗は特別栽培米使用）、和歌山・那智勝浦の延縄漁で活け締めされた天然鮪など、産地や製法にこだわった食材を使った商品を提供しております。

引き続き企業努力によるコスト削減と品質向上の両立に努め、お客様にご満足いただける商品と空間をお届けしてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

価格改定の概要

・改定日：（店頭）2026年4月1日（水）

（公式オンラインストア）2026年4月1日（水）10時

・対象店舗：全国のnana’s green tea店舗、公式オンラインストア

・対象商品：フード、スイーツ、ドリンク、物販商品の一部

・改定幅：

-ドリンク単品（抹茶、ほうじ茶使用商品）：30円

-スイーツ・パフェ単品（抹茶、ほうじ茶使用商品）：20～100円

-フード単品：20～40円

-ランチセット：20～50円

-物販商品：30～900円

※その他ドリンクやドリンクセット、うどんは価格を据え置きします。

＜商品例＞

・抹茶ラテ（M）：590円 → 620円

・ほうじ茶ラテ（M）：590円 → 620円

・天然鮪とアボカドのとろろどんぶり（Rサイズ）：1,430円 → 1,470円

・抹茶白玉パフェ：1,150円 →1,250円

・抹茶ガトーショコラ：750円 →770円

・（物販）抹茶フィナンシェ：250円 →300円

・（物販）抹茶ラテ缶：1,500円 →2,400円

※抹茶ラテ缶は、厳選したオリジナルブレンド抹茶を使用しており、現在原料の確保が非常に困難な状況にあります。そのため、一部店舗での限定販売とさせていただきます。

※すべて税込価格。店舗により価格が異なる場合がございます。

※記載以外の商品価格については、2026年4月1日（水）以降の公式サイト、店頭メニュー表、公式オンラインストア等でご確認ください。

【nana's green teaについて】

自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するグローバルカフェブランドで、国内外で抹茶・日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統を大切にしながら、その魅力を現代の生活の中でも身近にお楽しみいただけるように、商品やデザインを展開しています。

▼食材へのこだわり

●抹茶：ドリンクやパフェなど用途に応じて、 京都宇治の老舗茶問屋・山政小山園の茶師が合組（ブレンド）したものを使用。それぞれ摘み方や蒸し方、挽き方などが丁寧に吟味されています。

●お米：国産の有機米。 農薬・化学肥料を一切使用せず、環境にも優しく育てられたお米です。

※一部店舗では「あきたecoライス米」を使用しております。

●鮪：和歌山県・那智勝浦港の天然鮪。延縄漁で水揚げされた鮪を活〆し、味や品質、歯応えなどを損なわない特殊冷凍法にて、 最高の品質で全国の店舗へお届けしています。

※一部店舗においては取り扱いが異なる場合がございます。

▼空間へのこだわり

店内は「現代の茶室」をコンセプトにデザイン。ブランドとしての統一感を保ちながら、その土地の歴史や文化を採り入れ、茶室を現代の空間に蘇らせています。ひとつとして同じデザインの店舗はなく、オリジナリティと遊びごころあふれる空間でお客様をおもてなしいたします。

▼運営サイト・SNS

●公式サイト：https://www.nanasgreentea.com

●Instagram：https://www.instagram.com/nanasgreentea_official/

●X：https://x.com/nanasgreentea_j

●公式アプリ（App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%8A%E3%83%8A%E3%82%BA%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1610127396)・Google Play Store(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanasgreentea.app&hl=ja)）

＜本件に関するお問合わせ先＞

株式会社七葉 広報：今西・井上 press@nanaha.com

TEL：03-6421-1752 （10:00～18:00）