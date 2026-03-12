成長産業特化のエージェント Lagomliv、LINEデータ一元管理を実現するMicoのソリューションを導入

株式会社Mico

株式会社Mico（本社:大阪市北区、代表取締役社長: 山田 修）は、成長産業特化型転職エージェントの株式会社Lagomliv（本社：大阪市北区、代表取締役 CEO：山中 郁雄）が、MicoのLINEツールを導入したことをお知らせいたします。

組織課題であった「LINEデータの分散」や「運用の属人化」の解消に向け、Micoを活用。求職者とのコミュニケーション基盤をLINE公式アカウントへ一本化することで、全キャリアアドバイザーの業務効率化と、データに基づく高度なマネジメント体制を実現されました。

【ご導入成果のポイント】

1. Mico導入により、マネジメントの可視化とフィードバックの質向上

2. リスクの即時検知と「返信漏れ」の防止

3. LINE公式アカウントにデータ集約。属人化を排除し、組織的なデータ資産を構築

ご導入インタビュー記事：https://mico-inc.com/case/lagomliv/

ご導入背景

データ分断を解消し「生涯支援」の実現へ

近年、人材紹介における求職者との接点はLINEへシフトしていますが、企業側では「情報の属人化」が大きな課題となっています。

IT人材やWeb広告、コンサルティングといった成長産業に特化した中途人材紹介事業を展開し、「生涯支援」をテーマに掲げ、中期的にはキャリア可視化プロダクトの開発を構想されていました。

しかし、従来の個人アカウントに依存したLINE運用では、求職者とのコミュニケーションデータが各キャリアアドバイザーの個人アカウントに分散し、組織的な一元管理や引継ぎ、データ保全が困難でした。このデータ分断は、将来的にリアルとデジタルを紐づけたデータ駆動型キャリア支援を実現する上の課題となるため、データを統合し、将来的な事業構想と親和性を持たせる基盤構築が必要となり、Micoの導入を決定しました。

ご導入の成果

Mico導入後、全キャリアアドバイザーのコミュニケーションがLINE公式アカウントに集約されました。これにより、現場の業務効率化とマネジメントの高度化という二つの大きな変化が生まれています。特に、ブラックボックス化していた求職者との接点を可視化し、組織的な支援体制が構築されました。

（１）マネジメントの可視化とフィードバックの質向上

従来は求職者ごとの状況把握に個別アカウントへのログインが必要でしたが、Micoの権限管理機能により、管理者が全CAと求職者のやり取りを時系列で即座に確認可能となりました。正確なファクトに基づいたアドバイスが可能になり、内定承諾に向けたフォローの質が向上しています。

（２）リスクの即時検知と「返信漏れ」の防止

全データを対象としたフィルター機能により、未対応の求職者や返信漏れを容易にキャッチアップ。また、ブロック発生などのネガティブな兆候も即座に把握できるため、失注リスクの軽減と次アクションへの迅速な移行が可能になりました。

（３）属人化を排除し、組織的なデータ資産を構築

個人単位で蓄積されていた情報を組織のLINE公式アカウントへ集約。担当変更時のスムーズな引継ぎや退職時のデータ散逸を防ぎ、企業としての重要な資産である「求職者データ」の保全体制が確立されました。

インタビュー記事を公開

「LINEデータ分散」を解消し、生涯支援の基盤を見据えた人材DX戦略

URL：https://mico-inc.com/case/lagomliv/

Micoについて

記事を読む :https://mico-inc.com/case/lagomliv/

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、会員証ミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

公式HP：https://mico-inc.com

Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/

Mico Message：https://mico-inc.com/message/

Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/

BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/

Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/

ミコミー：https://micomii.com