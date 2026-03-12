ガラパゴス、WEB広告のデータ活用ツール「AIR Connect」に『コンテンツ貢献スコア』機能を追加

株式会社ガラパゴス

AIを活用した広告クリエイティブ制作・運用サービス「AIR Design」を展開する株式会社ガラパゴス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中平健太）は、データ活用ツール「AIR Connect」の「訪問者カルテ」機能に、新たに「コンテンツ貢献スコア」を追加したことをお知らせいたします。

新機能：「コンテンツ貢献スコア」について

「訪問者カルテ」は、コンバージョンに至った訪問者の行動データを個別に追跡できる機能です。今回のアップデートにより、この行動データに基づき、Webサイト上の各コンテンツの貢献度をスコア化できるようになりました。

本機能では、以下の指標が算出されます。

本機能が提供する価値について

- 訪問者数（発現率）：コンバージョンに至った訪問者のうち、当該コンテンツを閲覧した人の割合- 平均滞在時間：各コンテンツの平均滞在時間- 貢献スコア：訪問者数（発現率）と平均滞在時間を独自のアルゴリズムで算出した指標（各コンテンツのコンバージョンへの貢献度）

本機能の搭載により、以下のような価値を実現します。

「AIR Design」とは

- LP最適化施策の意思決定をデータでサポート経験や感覚ではなく数値データに基づき、「コンバージョンに最も寄与しているLPの特定」や「追加すべき効果的なコンテンツの選定」など、より客観的な意思決定を可能にします。- Webサイト全体におけるコンテンツの価値を可視化各コンテンツのコンバージョン貢献度を可視化することで、制作・改善における優先順位付けを明確にします。- チーム間での共通認識を形成し、改善活動を促進曖昧だったコンテンツの貢献度をスコアで共有し、マーケティング、制作、営業チーム間での共通認識を円滑に形成。データに基づいたスピーディな改善活動を促進します。

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームがクライアントに伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて高い勝率が期待できるクリエイティブを制作します。独自開発のデータ活用ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

株式会社ガラパゴスについて

AIR Designについて :https://airdesign.ai/

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。業務特化型AI開発・活用支援サービス「Galapagos AI」と 広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

・株式会社ガラパゴス コーポレートサイト(https://glpgs.com/)

・株式会社ガラパゴス採用サイト(https://glpgs.com/recruit/)

・「AIR Connect」訪問者カルテ機能について(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000048043.html)