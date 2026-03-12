【速報】株式会社武蔵野、健康経営優良法人2026でホワイト500を認定！さらに上位100位内の快挙｜「仕事と育児・介護の両立」で偏差値73.8の極めて高い評価

株式会社武蔵野

経営コンサルティングおよび環境衛生事業を展開する株式会社武蔵野（本社：東京都小金井市）は、2026年3月11日、経済産業省および日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」において、上位500社にのみ与えられる称号「ホワイト500」に認定されました。

本年度、株式会社武蔵野は大規模法人部門の認定法人の中でも、上位50位～100位以内という極めて高い評価を獲得いたしました。日本を代表する大企業が名を連ねる中で、独自の組織文化と従業員の健康増進への取り組みが実を結んだ結果となります。

■ 健康経営優良法人「ホワイト500」とは

地域の健康課題に即した取組や、日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。大規模法人部門の認定法人のうち、上位500法人のみが「ホワイト500」として認定されます。

経済産業省公式HP(https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html)

■ 今回の評価の背景と主な取り組み

株式会社武蔵野では、「従業員の健康こそが最大の経営資源である」という考えのもと、多角的な健康経営を推進しています。特に以下の取り組みが、今回の高評価に繋がりました。

１.仕事と家庭の両立支援

男性・女性ともに育休取得率100%を達成したほか 、「仕事と育児・介護の両立」項目では偏差値73.8という、回答法人全体でもトップクラスのスコアを記録しました 。

2. 独自の「ゼミ・チーム・サークル」活動によるコミュニケーション活性化

部署や役職の垣根を越えた「ゼミ」や「サークル」活動、小集団での「チーム」活動を積極的に支援しています。これにより、従業員の孤独感を解消し、心理的安全性の高い職場環境を構築。メンタルヘルスケアの観点からも大きな成果を上げています。

3. 仕組み化されたワークライフバランスの推進

残業時間の削減や有給休暇の取得促進を数値化し、経営計画書に盛り込むことで、全社一丸となって「休みやすく、働きやすい」環境づくりを仕組みとして実装しています。

■ 認定を支えた「仕組み化」と「組織の土台作り」

今回のホワイト500認定を支えた根幹は、武蔵野が長年磨き上げてきた「仕組み化」と、それを支える強固な「組織の土台作り」にあります。単なる健康施策の導入に留まらず、経営計画書を軸とした徹底した仕組み化が、社員の意識変革と健康経営の定着を実現しました。

この自社で実証済みの「人的資本経営モデル」は、経営者アカデミー(R)(https://www.m-keiei.jp/academy/)を通じて「経営者応援塾（幹部コース含む）」や「企業浸透年間プラン」として体系化されています。「伴走型コンサルティング」により、組織の土台から変革する実践知を全国の中小企業へ提供し、成長を支援しています。

■ 今後の展望

今回の「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」における上位100位以内へのランクインは、現場一人ひとりが「健康であることの価値」を深く理解し、チーム一丸となって取り組んできた成果です。今後は、心身の健康を支える重要なインフラとなっている「ゼミ」や「サークル」といった独自の組織文化をさらに深化させてまいります。日本を代表する大企業に比肩する健康経営の実践企業として、全従業員が笑顔でいきいきと最大限のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを追求し、業界における健康経営のモデルケースとなることを目指してまいります。

■ 株式会社武蔵野について

本社：〒184-0011 東京都小金井市東町4-33-8

代表者：代表取締役社長 小山昇

設立：1964年

事業内容：経営サポート事業、経営者アカデミー(R)事業、環境衛生事業、KIMETE事業

代表取締役社長・小山昇のもと、中小企業の経営サポート事業を展開。「経営計画書」を軸とした経営手法で、これまでに数多くの企業の黒字化や組織変革を支援してきました。自社が「日本経営品質賞」を2度受賞（2000年度、2010年度）した実績を持つ、実践型のコンサルティング企業です。

