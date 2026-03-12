鈴木ハーブ研究所が東海村山田村長を表敬訪問 民間企業初のアワード受賞を報告

株式会社 鈴木ハーブ研究所

株式会社鈴木ハーブ研究所は、民間企業初となるシティプロモーションアワード受賞報告のため、2026年3月3日(火)に茨城県東海村 山田修村長を表敬訪問いたしました。

昨年の東海村の金賞受賞に続く嬉しいご報告と、今回の受賞に至った取り組みの内容、これからの意気込みなどをお話いたしました。

▲弊社代表取締役社長 鈴木さちよ（画像左）、東海村 山田修村長（画像右）

弊社は2004年に創業し、ハーブの力を活かしたスキンケア製品の研究開発・販売を行っています。茨城県東海村にある本社には500種類の植物が育つ自社ハーブガーデンが隣接しています。ホリスティック（総体的）に活用することでより効果が高まるハーブの在り方からその姿勢を学び、化粧品の研究開発・販売だけでなく地域貢献に関する取り組みなどを複合的に行うことで、私たちのステークホルダーの皆さまに幸せをお届けできる企業となれるよう、さまざまな活動に取り組んでいます。

自治体がメインとなるシティプロモーションアワードにおいて、民間企業の受賞は全国初であり、アワード史上でも初となります。

今回受賞した「審査員特別賞」は、アワード内で特に注目すべき点をもつ取り組みを行う団体に贈られる賞です。審査員の皆さまからは、「民間企業ならではの機動力と熱意で地域を巻き込んでいる点が極めて優秀。民間がシティプロモーションの主体的なプレイヤーとして確立できることを証明しており、今後の官民連携の新たなモデルを示している」との評価をいただきました。

◆受賞概要

【アワード名・受賞名】シティプロモーションアワード2025 「審査員特別賞」

【主な取り組み内容】

・茨城県の特産品を活かしたご当地コスメの研究開発、販売

・障がい者就労支援（ハーブカレンダー共同制作、販売など）

・自社ハーブガーデンの一般無料開放

・ハーブガーデンのハーブを使ったクラフト教室の開催

・自治体、他企業との連携による取り組みやイベントへの参加

・子どもと一緒に出勤する「親子出勤」への取り組みなど、ライフステージに左右されず長く働き続けられる職場環境づくり

◆シティプロモーションアワードとは

「地域に関わる人々の幸せの実現につながっているか」を、データやロジックモデルで説明できる、実効性の高いシティプロモーション活動を表彰するアワードです。2021年より毎年開催し、自治体・民間団体を問わず、地域の課題解決や関係人口創出・定住促進など、地域と人をつなぐ優れた取り組みを行う団体を評価しています。

■シティプロモーションアワード公式サイト：https://noma.citypromotionaward.com/

会社概要

株式会社鈴木ハーブ研究所

代表取締役社長：鈴木さちよ

本社所在地：〒319-1112

茨城県那珂郡東海村村松2461

URL：https://s-herb.com

設立年：2004年9月

従業員数：45人

事業内容：化粧品の研究開発・販売