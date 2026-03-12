日本イーライリリー　医薬品供給能力のさらなる増強へ 西神工場に200億円の追加投資を決定

日本イーライリリー株式会社

・日本イーライリリーは医薬品の供給能力のさらなる増強を目的として、神戸・西神工場に200億円の追加投資を発表

・2026年から2028年にかけて新規生産ラインの導入と倉庫棟の新設、加えて工場のデジタル化やプロセス自動化の推進などを計画

・薬を必要とされる多くの患者さんに、より早く医薬品をお届けするため、引き続き西神工場において安定的かつ高品質な医薬品の供給体制を追求

日本イーライリリー株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：シモーネ・トムセン、以下、日本イーライリリー）は、日本国内唯一の自社製品製造拠点である西神工場（兵庫県神戸市）に対し、200億円の投資を決定したことを発表いたします。日本市場へのリリーの医薬品の供給能力をさらに増強するため、2026年から2028年にかけて新規生産ラインの導入および倉庫棟の新設を行うとともに、デジタル化やプロセス自動化の推進を通じて、西神工場の最適化を進める計画です。

日本イーライリリーでは、ダイアベティス（糖尿病）、肥満症、がん、アルツハイマー病を含む中枢神経系疾患、自己免疫疾患などの重点領域において、リリーの革新的な医薬品への需要増加や研究開発パイプラインの拡充を背景に、将来の供給拡大に迅速かつ柔軟に対応することが重要です。西神工場ではこれまでにも、2022年から2025年にかけて70億円を投資し、自動デバイス選別機の導入、品質試験ラボラトリーの改善、新工場棟の建設および新規包装ラインの導入を進めてきました。今回の追加投資は、供給能力のさらなる増強が必要であるとの考えに至り、決定したものです。

現在の日本イーライリリー 西神工場 外観

西神工場は医薬品の需要増加に柔軟に対応できるよう、最新鋭の技術を取り入れた設備投資に加え、多様な社員が自分らしく働けるよう職場環境の改善と企業文化の醸成を進めてまいりました。お薬を必要とされる多くの患者さんに、より早く医薬品をお届けするため、引き続き西神工場では安定的かつ高品質な医薬品の供給体制を追求してまいります。

西神工場 概要

所在地 ：兵庫県神戸市西区高塚台４-３-３（西神工業団地内）

敷地面積 ：23,000 平方メートル

開設 ：1981年

社員数 ：約315名（2025年末時点）

業務内容 ：リリー製品の分析試験、検査、包装

西神工場の紹介動画は下記リンクよりご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=SNNI6AzjFLU&t=4s(https://www.youtube.com/watch?v=SNNI6AzjFLU&t=4s)

以上

日本イーライリリーについて

日本イーライリリー株式会社は、米国に本社をおくグローバル製薬企業イーライリリー・アンド・カンパニーの日本法人として、最先端の科学技術を基盤とした革新的医薬品の研究開発および供給に、50年以上にわたり継続的に取り組んでいます。ダイアベティス（糖尿病）、肥満症、がん、アルツハイマー病を含む中枢神経系疾患、自己免疫疾患など幅広い領域において医療の可能性を切り拓き、誰もが必要な医療を安心して受けられる社会づくりや、人々の健康で豊かな人生の実現に貢献してまいります。

詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。 https://www.lilly.com/jp

